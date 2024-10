Packendes Finale bei Club-Meisterschaften in Wemding

Zum Saisonabschluss standen beim TC Wemding die clubinternen Meisterschaften an. Im Jugendbereich waren alle Aktiven der Spielgemeinschaft Wemding/Huisheim zu einem Tagesturnier eingeladen. Bei den Herren gab es ein dramatisches Finale.

In der Altersklasse U12 wurden in zwei Dreiergruppen die Halbfinalteilnehmer ermittelt. Hier setzten sich Antonio Göttler gegen Lena Schörger und Anna Baier gegen Rebecca Zech jeweils in zwei Sätzen durch. Im reinen „Huisheimer Finale“ holte sich Anna Baier mit 4:1 und 4:1 souverän den Meistertitel. In der Altersklasse U15 spielten die vier Gemeldeten in einer „Jeder gegen Jeden“ Runde den Clubmeistertitel aus. Victoria Göttler vom TC Huisheim gelang dies ohne Niederlage vor ihrer Vereinskollegin Leonie Bretzger. Joshua Pfefferer und Miruna Ciobanu belegte die weiteren Plätze.

Tennis: 13 Herren bei Meisterschaften des TC Wemding dabei

Von den nur vier gemeldeten Damen qualifizierten sich durch Gruppenspiele im Vorfeld Kathrin Fackler und Katrin Färber für das Endspiel. Vor großer Zuschauerkulisse setzte sich Kathrin Fackler aufgrund ihrer druckvolleren Spielweise mit 6:1 und 6:2 klar gegen ihre Mannschaftskollegin aus dem Damen 30 Team durch.

Das größte Teilnehmerfeld stellten die 13 Herren, die in vier Gruppen die Teilnehmer für das Halbfinale am Saisonabschlusstag ermittelten. Florian Sefranek gegen Oliver Frank und Tobias Frank gegen Petr Buchta schafften synchron mit jeweils 6:1 und 6:1 den Einzug ins Finale, wodurch nahezu gleiche Voraussetzungen geschaffen waren. Die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer bekamen dann bei herbstlichen Temperaturen über zwei Stunden lang hochklassiges, abwechslungsreiches Herrentennis geboten, das von langen Ballwechseln mit allen Schlagvarianten geprägt war.

Krämpfe bei Clubwettbewerb des TC Wemding

Im ersten Satz lag Sefranek mit 5:3 vorne und hatte dann bei 6:5 seinen ersten Satzball. Tobias Frank kämpfte sich aber noch in den Tiebreak, den er jedoch klar mit 7:2 verlor. Sefranek führte in Satz 2 schnell mit 3:0, sein Mannschaftskollege ließ aber durch seinen Kampfgeist noch einmal Spannung aufkommen. Nach fast zweieinhalb Stunden im zweiten Match des Tages musste er sich dann, von Krämpfen geplagt, mit 6:7, 3:6 dem neuen Clubmeister Florian Sefranek geschlagen geben.

Jugendwartin Anna Sefranek freute sich bei der Siegerehrung über die faire Spielweise aller Jugendlichen, und dass es trotz der niedrigen Temperaturen zu keinen Verletzungen kam. Sie konnte dann Pokale und kleine Geschenke überreichen. Sportwart Andreas Zech bedankte sich bei allen Helfern und hob hervor, dass nach 15 Jahren Pause endlich wieder Clubmeister im Erwachsenenbereich geehrt werden können. Die Platzierten bekamen Verzehrgutscheine und Griffbänder für ihre strapazierten Schläger. (AZ)