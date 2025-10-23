Solider Auftakt für Winterlust Staudheim in der „stärksten Bayernliga“

In eine der - nach Ansicht der Trainer - stärksten Bayern-Ligen, die es jemals gab, sind die Luftgewehr-Schützen von Winterlust Staudheim gestartet. Stark ist die Liga deshalb, da sich einige Teams personell verstärkt haben, und durch kompetente Aufsteiger. Die Winterlustschützen durften nun zum Saisonauftakt im Derby gegen die Aufsteiger aus Gundelsdorf ran. Die Tagbergschützen, nach mehreren Anläufen nun in der Bayernliga, hatten vergangene Saison individuelle Klasse aufgebaut. Dagegen galt es nun für die Staudheimer zu bestehen. Zu Beginn der Saison schießen diese noch ohne ihre Topschützin Sandra Specht, die aufgrund von Familienzuwachs noch pausiert.

Auf Platz eins schoss für die Staudheimer Jessica Kröpfl. Diese war gehandicapt, da direkt vor dem Kampf ihre neue Schießkleidung nicht mehr zur Verfügung stand und sie mit ihrer schon ausrangierten Hose und Jacke schießen musste. Sie tat ihr Bestes, doch ihre Serien waren mit 97, 92, 97 und 95 Ringen eher durchwachsen. Und schlussendlich unterlag sie mit 381:391 Ringen. Auf Platz zwei hatte Michael Sinning mehr Erfolg und gewann mit 386:379 Ringen.

Der Teamkapitän macht es spannend

Mannschaftskapitän Stefan Lindel (Position drei) machte es am spannendsten. Er lag Lindel vor Serie vier nur einen Ring in Führung. Mit Nervenstärke schloss er, wie auch seine Gegnerin, mit 98 ab. Dies genügte Lindel, um den Punkt mit 391:390 zu sichern. Auf Position vier kämpfte Jürgen Herde, mit kürzlich umgestelltem Anschlag, um seinen Punkt. Er und seine Gegnerin erwischten nicht den besten Tag und starteten jeweils mit zweimal 94 Ringen. Beide arbeiteten sich dann ab Serie 3 mühsam nach oben, wobei Herde mit 96 zu 95 in Serie 3 und 97 zu 96 in Serie 4 jeweils den „kleinen Tick“ besser war. Somit holte auch Herde (381) den Punkt auf Winterlustseite. Den Abschluss machte Ninive Mai. Sie schoss, sich kontinuierlich steigernd mit 94, 95, 96 und 97, ein ordentliches Ergebnis. Allerdings konnte sie gegen eine außerordentlich gut schießende Gegnerin nichts ausrichten und verlor 382:390.

Altschützen Oberndorf drehen das Duell gegen Winterlust Staudheim

Im Nachmittagskampf ging es gegen die Nachbarn aus Oberndorf. Nach anfänglichem Vorteil auf Staudheimer Seite, Position 1,3,4 und 5 lagen jeweils um ein bis zwei Ringe vorne, drehte sich aber das Blatt in den Serien 3 und 4. Kröpfl (Pos. 1) steuerte mit drei 98er Serien dem Sieg entgegen, als sie plötzlich in Serie 4 den Faden verlor. Mit unglücklichen 92 Ringen zum Ausklang verlor sie schlussendlich ihren Punkt mit 386:388 Ringen an Oberndorfs Marie Schreiber.

Sinning (Pos. 2) machte seine Sache besser als vormittags und lieferte gute 391 Ringe als Ergebnis. Allerdings hatte Sinning Pech gegen die Tagesbesteleistung angetreten zu sein. Seine Gegnerin Leonie Feuchtmayr lieferte mit 396 Ringen ein Glanzstück und holte sich hier den Punkt. Lindel zeigte auch im Nachmittagskampf seine aktuelle Kontinuität. Er schoss etwas langsamer als seine Gegnerin, musste eine 100er Serie seiner Gegnerin verkraften, aber gewann letztlich mit 391:387 Ringen.

Jürgen Herde und Ninive Mai unterliegen in ihren Duellen

Herde begann in den ersten beiden Serien mit 97 und 98 Ringen - scheinbar hatte er den Vormittag erfolgreich abgehakt. Zwei 94er Serien brachten ihm am Ende aber insgesamt enttäuschende 382 Ringe ein. Und auch Mai erwischte einen schlechten Nachmittagskampf. Die 376 Ringe waren für sie nicht erfüllend, sie hatte aber Glück und gewann mit zwei Ringen Vorsprung gegen 374 von Florian Fritsch. Am Ende unterlagen die Winterlustschützen mit 2:3, da die Oberndorfer den längeren Atem hatten.

Am 2. November geht es für Staudheim nun in Gundelsdorf weiter, wo das Team auf Kempten II und Der Bund Allach 3 trifft. (AZ)