Schützengau Donau-Ries durch sechs Mannschaften im Bezirk vertreten

Es geht wieder los: Am Freitag, 11. Oktober, startet die Luftgewehrsaison 2024/2025. Dieses Jahr sind wieder sechs Mannschaften außerhalb des Schützengaus Donau-Ries unterwegs.

Gemütlichkeit Mertingen darf sich wieder in der 2. Bundesliga Süd beweisen. Viele Trainingseinheiten haben sie den Sommer über gemacht, um wieder um den Aufstieg in die 1. Bundesliga mitzumischen. Der erste Wettkampf findet am Sonntag, 13. Oktober, in Titting statt.

Altschützen Oberndorf wollen um direkten Wiederaufstieg schießen

Auch für die Altschützen aus Oberndorf startet die Saison am 13. Oktober. Dieses Jahr sind die Oberndorfer in der Schwabenliga Nord dabei, da sie vergangenes Jahr unglücklich nach nur einer Saison aus der Bayernliga abgestiegen sind. Sie sind auch diese Saison stark aufgestellt und werden um den direkten Wiederaufstieg mitmischen.

In der Bezirksoberliga sind es dieses Jahr mit Monheim und Buchdorf zwei Mannschaften aus dem gleichen Schützengau. Monheim versucht nach dem knappen Saisonfinale heuer wieder um die Meisterschaft und den Aufstieg zu kämpfen. Nachdem sich die Sportschützen Bergstetten aufgelöst haben, startet die Mannschaft dieses Jahr als Adler Buchdorf-Baierfeld. Ihr erklärtes Saisonziel ist der Klassenerhalt.

Rote Rose Ebermergen geht in die zweite Bezirksligasaison

In der Bezirksliga sind nach dem Abstieg von St. Sebastian Sulzdorf auch zwei Vertreter des Schützengaus Donau-Ries. Rote Rose Ebermergen konnte sich im Vorjahr souverän behaupten und geht nun in ihre zweite Bezirksligasaison. Für den Gauoberliga-A-Meister Monheim II hat es am Ende nicht gereicht. Sie dürfen dieses Jahr wieder im Gau um die Titelverteidigung kämpfen. Mit Sulzdorf I und Monheim I traten zwei der genannten Mannschaften bereits bei einem Vorbereitungswettkampf an und zeigten, dass sie für die neue Saison mehr als bereit sind. (AZ)