SFG Donauwörth-Monheim bleibt im Rennen um Platz zwei der Bundesliga

Von wegen Sommerloch – spannender als in diesen Wochen kann es gar nicht mehr werden, zumindest nicht für die Donauwörther Segelflieger: Der Verein kämpft um den Vizemeistertitel in der Bundesliga, SFG-Pilot Stefan Langer will sogar Weltmeister werden.

Die vorletzte Bundesliga-Runde am vergangenen Wochenende ist schnell erzählt: Nur ein Liga-Flug fand vom Flugplatz Stillberghof aus statt – Wolfgang Köckeis hielt die Fahnen der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim erfolgreich hoch und nutzte am Samstag ein „Wetterfenster“ über Süddeutschland aus, kämpfte sich ohne Motorkraft über eine Flugstrecke von 288 Kilometern und erreichte für seinen Club eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 87 km/h. Das reichte zwar „nur“ für Rundenplatz 13, aber da es den ärgsten Konkurrenten hinsichtlich der Wetterbedingungen ähnlich ging und in Niedersachsen beim LSV Burgdorf gar keine Flüge stattfanden, schaffte die SFG den Sprung zurück auf Platz drei des Siegertreppchens.

SFG Donauwörth-Monheim: Stefan Langer will den Weltmeistertitel

Knapp bleibt die Wertung weiterhin: Rinteln als vorzeitiger Meister bleibt unangefochten, die Allgäu-Flieger aus Wörishofen gilt es jedoch noch von Platz zwei zu verdrängen. Von hinten pirschen sich allerdings die Piloten aus dem Odenwald an, und auch Burgdorf hat noch Chancen auf einen Podestplatz. Die Entscheidung fällt also erst beim Bundesliga-Finale am kommenden Wochenende.

Die Entscheidung bei der Segelflug-Weltmeisterschaft in Texas zieht sich hingegen noch bis Ende August, aber nach den ersten zwei Wertungstagen zeichnet sich bereits die Favoritenrolle von SFG-Pilot Stefan Langer ab. Unter der sengenden Sonne im Süden der USA liefert sich der Gachenbacher Rennen mit 31 Konkurrenten der 18-Meter-Klasse – die Strecken betragen bis zu 600 Kilometer, die die Piloten dann ohne einen einzigen Tropfen Kraftstoff mit mehr als 150 km/h absolvieren. Nach Platz vier am ersten Flugtag legte Langer am Montag nach und holte den Tagessieg, was ihn an die Spitze der Wertung beförderte. Auch für die kommenden Tage sieht das Wetter vielversprechend aus – genauso wie die Prognose für das Wetter am kommenden Bundesliga-Wochenende.

Die Tabelle nach 18 von 19 Runden:

LSV Rinteln (NI) 260 Punkte SFV Bad Wörishofen (BY) 214 SFG Donauwörth-Monheim (BY) 207 FSC Odenwald/Walldürn (BW) 204 LSV Burgdorf (NI) 199 SFZ Königsdorf (BY) 163 SFG Ottengrüner Heide (BY) 162 FLC Schwandorf (BY) 161 LSV Schwarzwald (BW) 149 AC Bamberg (BY) 143