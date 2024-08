SFG Donauwörth-Monheim ist nur noch Vierter der Segflug-Bundesliga

So schnell kann es gehen: Am vergangenen Wochenende hat die Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim ihren Podestplatz in der Segelflug-Bundesliga verloren. Den SFG-Piloten kann man aber keinen Vorwurf machen – sie gaben erneut alles und holten aus dem süddeutschen Wetter die bestmöglichen Ergebnisse heraus.

Schnellste Crew war erneut Wolfgang Köckeis und Werner Hörr mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 110 km/h über 570 Kilometer. Lothar Preß sowie das Team Jörg Röpling und Ralf Wegner waren mit 106 beziehungsweise 101 Kilometern pro Stunde über die gleiche Distanz ebenfalls zügig unterwegs. Dennoch reichte die Leistung der Stillberg-Piloten nur für Rundenplatz sechs. Rundensieger wurde der niedersächsische Luftsport-Verein Burgdorf, der die SFG vom Treppchen stieß und nun Platz drei innehat. Beide Clubs sind zwar punktgleich, Burgdorf hat aber im Saisonverlauf ein deutlich besseres „Schnittgeschwindigkeits-Konto“ angehäuft und liegt somit vorn.

Segelfliegen: Donauwörther Piloten glänzen außerhalb des Liga-Alltags

Zwei Wochenenden hat die SFG nun noch Zeit, das Siegerpodest wieder zu erklimmen. Auch Rang zwei wäre theoretisch möglich, denn Wörishofen hat mit sechs Punkten auch nur einen kleinen Vorsprung. Derweil gingen am vergangenen Wochenende auch mehrere Wettbewerbe mit SFG-Beteiligung zu Ende: Jake Glahn wurde Zehnter beim Junioren-Qualifikationswettbewerb zur Deutschen Meisterschaft der Clubklasse in Grabenstetten, Stephan Bosch belegte bei der Qualifikationsmeisterschaft der 18-Meter-Klasse in Lachen Rang fünf.

Die Tabelle nach 17 von 19 Runden:

LSV Rinteln (NI) 260 Punkte SFV Bad Wörishofen (BY) 205 LSV Burgdorf (NI) 199 SFG Donauwörth-Monheim (BY) 199 FSC Odenwald/Walldürn (BW) 185 SFZ Königsdorf (BY) 163 FLC Schwandorf (BY) 161 SFG Ottengrüner Heide (BY) 145 SFG Giulini/Ludwigshafen (RP) 133 AC Bamberg (BY) 131