Donauwörther Piloten rutschen auf den dritten Bundesliga-Rang ab

Es bleibt weiter spannend in der Segelflug-Bundesliga: Am vergangenen Wochenende stieß der Segelflugverein Bad Wörishofen die Donauwörther Segelfluggruppe vom Silberplatz.

Während Tabellenführer Rinteln (Niedersachen) am Wochenende wieder den Rundensieg und damit vorzeitig den Meistertitel holte, punkteten im Süden vor allem die Vereine, die ihren Ausgangspunkt in der Nähe der Mittelgebirge oder im Voralpenland haben – so auch Bad Wörishofen aus dem Allgäu als Zweitplatzierter. Zwar waren mit Wolfgang Köckeis, Jan Kricke und Stephan Bosch drei Piloten für die Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim in der Luft und Wolfgang Köckeis war mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 121,7 Stundenkilometern mit Abstand der allerschnellste Liga-Pilot des Wochenendes – da die Flüge von Kricke und Bosch jedoch weitaus langsamer waren, reichte die Summe der Durchschnittsgeschwindigkeiten nicht aus, um über den sechsten Rundenplatz hinaus zu kommen.

Für die SFG Donauwörth-Monheim bleibt es spannend im Rennen um die Podestplätze

Somit rutscht die SFG auf Platz drei der Tabelle, Verfolger LSV Burgdorf (Niedersachsen) liegt sechs Zähler hinter den Stillberg-Piloten, Wörishofen hat magere zwei Punkte Vorsprung – Platz zwei wäre auf jeden Fall noch möglich, Platz eins hat der Luftsportverein Rinteln uneinholbar gesichert. Noch drei Bundesliga-Runden müssen die Donauwörther überstehen, um auf dem Siegertreppchen zu bleiben.

Derweil kämpfen aber auch etliche SFG-Piloten um ihre individuellen Erfolge: Stephan Bosch tritt noch bis zum Wochenende bei der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft der 18-Meter-Klasse in Neustadt an der Weinstraße an und belegt derzeit Rang neun von 28 Piloten. Auch Jake Glahn versucht sich, für die Deutsche Meisterschaft, allerdings der Junioren, zu qualifizieren, und liegt beim entsprechenden Wettbewerb in Grabenstetten auf Rang sieben von ebenfalls 28 Piloten. Stefan Langer ist indes in den USA eingetroffen – hier tritt er ab der kommenden Woche bei der Segelflug-Weltmeisterschaft an.

Die Tabelle nach 16 von 19 Runden:

1. LSV Rinteln (NI) 259 Punkte

2. SFV Bad Wörishofen (BY) 186

3. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 184

4. LSV Burgdorf (NI) 179

5. FSC Odenwald/Walldürn (BW) 167

6. SFZ Königsdorf (BY) 154

7. FLC Schwandorf (BY) 153

8. SFG Ottengrüner Heide (BY) 134

9. SFG Giulini/Ludwigshafen (RP) 119

10. LSV Schwarzwald (BW) 119