SG Feldheim/Genderkingen klärt Trainerfragen für die nächste Saison

Der SV Feldheim und der SV Genderkingen gehen seit Sommer 2023 unter dem Namen SG Feldheim/Genderkingen in der Kreisklasse Neuburg zusammen auf Punktejagd. Zur Winterpause steht das Team mit 19 Punkten auf einem beachtlichen sechsten Tabellenplatz. Diese positive Entwicklung war nach den Abgängen im Sommer - zum Beispiel wechselte Torjäger Marco Schütt als Spielertrainer zum FC Staudheim - nicht unbedingt zu erwarten. Markus Schiele übernahm im Sommer 2024 das Traineramt von Interimscoach Thomas Opelt und schaffte es laut den Verantwortlichen der SG, die gute Stimmung aufrechtzuerhalten. Eine sehr hohe Trainingsbeteiligung mache deutlich, dass die Mannschaft Spaß an der Arbeit des 39-Jährigen habe und vom eingeschlagenen Weg überzeugt sei.

Deshalb nahm die Sportliche Leitung nun Gespräche mit dem sympathischen Übungsleiter auf - und diese seien sehr positiv verlaufen. Wie die Verantwortlichen mitteilen, einigten sich beide Parteien auf eine Verlängerung des Vertrages bis Sommer 2026, also um eine weitere Saison. Alexander Häußler, Abteilungsleiter Fußball des SV Feldheim, freut sich: „Wir sind total zufrieden mit Markus und wollten unbedingt, dass er bei uns bleibt. Wir sind sehr froh, dass wir diese wichtige Personalie frühzeitig klären konnten.“

Neuer Trainer für die zweite Mannschaft der SG Feldheim/Genderkingen

Eine personelle Änderung ergibt sich laut der Sportlichen Leitung bei der zweiten Mannschaft, die in der B-Klasse Neuburg spielt und derzeit den zehnten Rang belegt. Hier hatte bisher Patrick Leinfelder das Kommando. Nach guten gemeinsamen Gesprächen kam man zu dem einvernehmlichen Ergebnis, dass hier ein Personalwechsel sinnvoll wäre. Die sportlichen Entscheidungsträger bedankten sich bei Patrick Leinfelder für sein jahrelanges großes Engagement für die Herren-Mannschaften.

Sein Nachfolger wird zum Jahresbeginn Philipp Stephan. „Wir sind glücklich, dass wir Phil gewinnen konnten. Mit seiner Fachexpertise und seinem Ehrgeiz wird er die zweite Mannschaft sicher weiterentwickeln können“, so Häußler. Stephan kennt die Vereine und die Spieler bestens, kickte er doch in allen Jugendmannschaften des SV Feldheim und danach jahrelang als Führungsspieler in der ersten Mannschaft. Nach seiner aktiven Laufbahn absolvierte der Gansheimer den Trainerschein und möchte nun die ersten Schritte in diesem Bereich machen. Dabei wird er auch Markus Schiele als Trainer der ersten Mannschaft an der Seitenlinie unterstützen, so . (AZ)