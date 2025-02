SG Monheim bricht den Rekord

Einen wiederum starken Schießtag in der Bezirksoberliga bestritt Monheims erste Luftgewehrmannschaft. Diese knackte mit 1929 Ringen den Vereinsrekord vom 6. Dezember 2019 und übertraf diesen um 15 Ringe. In der aktuellen Bezirksoberliga-Runde setzte sich die SG Monheim mit 4:1 gegen Oettingen durch und lieferte eine beeindruckende Mannschaftsleistung ab.

Auf Position eins trat Nadine Schwertberger für Monheim an. Mit einer starken Leistung von 391 Ringen hielt sie den Wettkampf lange offen, doch Michael Beutel aus Oettingen erwischte einen herausragenden Tag und konterte mit 396 Ringen – das Duell ging mit 1:0 an die Gäste. Auf Position zwei zeigte sich Niklas Nigel nervenstark. In einem engen Duell gegen Christoph Sailer behielt er mit 379:378 Ringen knapp die Oberhand und sicherte Monheim den ersten Einzelpunkt. Besonders in der Schlussphase zeigte er seine Klasse und entschied das Duell mit einer starken Serie.

SG Monheim setzt Ausrufezeichen im Kampf um den Aufstieg

Jens Christ dominierte auf Position drei gegen Johannes Knoll. Mit konstant starken Serien (96, 96, 98, 99) kam er auf 389 Ringe und ließ Knoll mit 377 Ringen keine Chance – ein weiterer Punkt für Monheim. Karel Kuba zeigte auf Position vier eine souveräne Leistung. Mit 387 Ringen setzte er sich deutlich gegen Sabine Beutel (375 Ringe) durch und erhöhte auf 3:1 für Monheim. Auch auf Position fünf überzeugte Monheim. Matthias Gnugesser ließ seinem Gegner Jan Weigl mit 383:370 Ringen keine Chance und sicherte den Schlusspunkt für die Gastgeber zum Endstand von 1929:1896 und 4:1 Zählern für Monheim.

Mit diesem Sieg und dem neuen Vereinsrekord setzt Monheim ein deutliches Ausrufezeichen in der Bezirksoberliga. Die Mannschaft geht gestärkt in die nächsten Wettkämpfe und hat nun beste Chancen auf die Meisterschaft, da Verfolger Unterschöneberg gegen Offingen gepatzt hat.

Adler Buchdorf verliert unglücklich gegen Baldingen

Weniger zufriedenstellend verlief der jüngste BOL-Wettkampf für Adler Buchdorf. Gegen Baldingen unterlag die Mannschaft mit 2:3. Buchdorfs Katrin Frey glänzte ebenso wie ihre Baldinger Gegnerin Heidi Hurler in den ersten beiden Serien und lieferten sich ein Kopf-an-Kopfrennen, das am Ende die Buchdorferin mit hervorragenden 387:378 Ringen für sich entschied. Im zweiten Duell gelang der Buchdorferin Annalena Eder eine 100er-Serie gegen ihren Gegner Jannik Riefle. Zum Schluss siegte Eder souverän mit 383 Ringen gegen den Baldinger, der lediglich 369 Ringe erreichte.

Buchdorf verlor unglücklich gegen Baldingen (von links): Katrin Frey, Annalena Eder, Nadine Sailer, Markus Schlipf, Marina Eder, Heidi Hurler, Jannik Riefle, Karl Lechler, Paulina Ruf und Karen Ellermann. Foto: Jana Blank

Nadine Sailer für Buchdorf und Karl Lechler für Baldingen lieferten sich einen ausgeglichenen Wettkampf, bei dem Sailer zum Schluss das nötige Glück fehlte. Lechler errang mit 374:371 Ringen den Sieg für die Rieser und holte den ersten Einzelpunkt für Baldingen. Ein ebenfalls ausgeglichenes Duell war auf Position vier zu sehen. Der Buchdorfer Markus Schlipf hatte es mit Paulina Ruf aus Baldingen zu tun. Schlipf schoss 372 Ringe und wieder fehlten vier Ringe zum Punktgewinn. Paulina Ruf hatte die stärkeren Nerven und gewann mit ihren 375 Ringen den nächsten Einzelpunkt für Baldingen, was den Ausgleich bedeutete.

Die Entscheidung fiel durch die letzte Paarung. Die Baldingerin Karen Ellermann machte es ihren beiden Teamkollegen nach und gewann das Duell gegen Buchdorfs Marina Eder mit vier Ringen Vorsprung (370:367). Trotz besserer Ringleistung musste sich Buchdorf mit 2:3 gegen Baldingen geschlagen geben. (AZ)