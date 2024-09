SV Bayerdilling spielt gegen Holzheim/Münster II groß auf

Ein heißes Derby in der Fußball-A-Klasse Neuburg sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Sportplatz in Bayerdilling. Der heimische SV setzte sich gegen Holzheim/Münster II mit 3:1 durch und kletterte somit auf den vierten Rang. Auch der FC Staudheim punktete und das erneut souverän.

SV Bayerdilling – SG Holzheim/Münster 3:1 (0:0). Von Anfang an übernahm Bayerdilling das Heft und erspielte sich mehrere Chancen, die aber nichts einbrachten. Holzheim konnte sich bis auf Annäherungen ebenfalls nichts erarbeiten. Die zweite Hälfte begann furios. Tobias Maier traf per Abstauber (55.). Nach 63 Minuten erhöhte Marco Hofmann per sehenswertem Treffer auf 2:0. Holzheim setzte kurz darauf ebenfalls ein Lebenszeichen, als Leon Oßwald nach einem Abstimmungsfehler der Bayerdillinger Defensive verkürzte. Kurz vor dem Ende setzte Tilo Voglmann die Entscheidung (88.), als er nach einem Gestochere im Holzheimer Sechzehner einschob. Zuschauer: 80. (svb)

FC Staudheim – SV Weichering 4:0 (1:0). Michael Neubauer erzielte nach einer Ecke mit der ersten Chance das 1:0 (12.). Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste mit mehr Elan und Durchsetzungsvermögen aus der Kabine und setzten die Staudheimer unter Druck. In der 54. Minute hatten die Weicheringer ihre beste Chance, als der Ball nach einer Ecke an die Latte klatschte. Staudheim verlegte sich auf Konter. In der 75. Minute war es dann soweit und Daniel Zinsmeister schob nach einem Konter zum 2:0 ein. In der 78. Minute dezimierten sich die Gäste durch eine Gelb-Rote Karte. Nun fuhr der Gastgeber aus einer sicheren Abwehr heraus einige Konter und erzielte in der 85. Minute erneut durch Neubauer das 3:0 und mit dem Schlusspfiff erzielte Christoph Beck den 4:0- Endstand per Kopf. Zuschauer: 80. (fcs)