Staudheimer Derbysieg mit alleiniger Tabellenführung belohnt

Drei Spiele - drei Siege. Einen besseren Saisonstart kann sich der FC Staudheim wohl nicht wünschen. Mit dem überlegenen 5:1-Sieg gegen den TSV Burgheim II machte das Team von Trainer René Fuchs den gelungenen Auftakt perfekt undführt nun die Tabelle der A-Klasse Neuburg an. Der SV Bayerdilling konnte sich nach einem Remis und einer Niederlage am Wochenende den ersten Sieg erkämpfen. Holzheim/Münster II kassierte dagegen die erste Saisonniederlage.

SG Holzheim/Münster II - SC Feldkirchen 1:2: Während die Heimelf in der ersten Hälfte ihre Gelegenheiten nicht ausnutzen konnte, machten die Gäste den ersten Treffer. Ein zweifelhafter Elfmeter führte zum 0:1 durch Abraham Kesete kurz vor der Pause (45). Nach dem Wechsel hatte Manuel Kefer für die SG eine gute Chance (61.). Praktisch im Gegenzug erhöhte Feldkirchen durch Felix Meder, der einen beherzten Antritt und ein Dribbling um den Keeper mit dem 0:2 krönte (62.). Die Hausherren waren bemüht, zeigten unter dem Strich aber keine gute Leistung. Dementsprechend sprang nur noch Ergebniskosmetik durch Florian Heckl heraus, der in der Nachspielzeit sehenswert ins lange Eck traf (90.). (mwe)

TSV Burgheim II - FC Staudheim 1:5: In diesem Derby konnte der FC Staudheim die nächsten drei Punkte einfahren und steht damit nach drei Spieltagen mit neun Punkten an der Tabellenspitze. Direkt zu Beginn sorgte Staudheim mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse. Marco Schütt (4.) und Christoph Beck (6.) waren die Torschützen. In der 29. Minute fiel das 0:3 durch ein Eigentor. Vor der Pause gelang Burgheim noch der Anschlusstreffer durch Manuel Blum (35.). Im zweiten Abschnitt erhöhten die Gäste durch Robin Schober (59.)und erneut Christoph Beck auf 1:5 (89.). (AZ)

SV Weichering - SV Bayerdilling 1:2: Nach einer schlechten ersten Halbzeit der Hausherren gingen die Gäste nach einem Fehlpass im Mittelfeld direkt in die Füße von Marco Hofmann in Führung. In der 30. Minute flog ein langer Freistoß aus dem Mittelfeld in den Strafraum, wo abermals Hofmann mit einem cleveren Heber auf 0:2 erhöhte. Weicherings Keeper Sebastian Huber parierte kurz vor der Halbzeit nochmals sehr gut. Nach dem Wiederbeginn kam Weichering besser aus der Kabine und erspielte sich mehrere Chancen. Bereits in der 54. Minute sah Bayerdillings Patrick Hein die Gelb-Rote Karte. In der 63 Minute verkürzte Mirsad Nezirovic durch einen überlegten Schuss auf 1:2. Nun wurde das Geschehen immer hitziger und die Möglichkeiten für den SV Weichering immer besser. Aber der Ball wollte einfach nicht mehr über die Linie. Ein Unentschieden wäre zum Schluss sicherlich gerecht gewesen. (svw)