Rains Zweite verdient sich einen Punkt in Pöttmes

Zu einem 1:1 ist die Rainer Kreisliga-Mannschaft von Trainer Johannes Hanfbauer gekommen. Das Spiel am Samstagnachmittag war allerdings kein fußballerischer Leckerbissen. Das gilt auch für die Partie der SG Münster/Holzheim in Oberbernbach, die aber für die SG einen guten Ausgang hatte.

TSV Pöttmes – TSV 1896 Rain II 1:1 (0:0). In der ersten Hälfte sahen die anwesenden Zuschauer ein schwaches Kreisligaspiel. Die Heimelf konnte die zahlreichen Ballverluste der Blumenstädter nicht nutzen und spielte oft zu ungenau oder wurde von der guten Verteidigung um Raphael Barl gestoppt. Auf der anderen Seite ließ Anes Zukanovic eine Großchance aus, als er freistehend den Ball über das Netz drosch. So ging es mit 0:0 in die Halbzeit.

Der zweite Abschnitt begann mit druckvollen Pöttmesern, doch Kevin Maschke im Tor der Rainer bewahrte die Gäste vor dem Rückstand. Auf der anderen Seite war es Michael Haid, auf Vorlage von Julian Kopp, der die Gäste in Führung brachte, als er freistehend den Ball souverän verwandelte (65.). Pöttmes machte weiter Druck und so ergaben sich große Räume für die Rainer. Ein Tor von Valentin Ricker wurde wegen Stürmerfouls zurückgenommen und Heimtorwart Kevin Baierl parierte stark gegen Lucic. Die Heimelf drückte weiter und konnte in der 86. Minute ausgleichen, als Fabian Scharbatke im zweiten Versuch Kevin Maschke überwand. In den verbleibenden Minuten hatten sowohl die Gäste als auch die Heimelf noch jeweils zwei hochkarätige Chancen, um das Spiel zu entscheiden, letztlich blieb es allerdings beim Unentschieden. Zuschauer: 70. (tsv)

Kreisliga Ost: Oberbernbach gegen Münster hat keinen Sieger verdient

SC Oberbernbach – SG Münster/Holzheim 0:1 (0:0). Niedergeschlagen waren Spieler und Verantwortliche des SC Oberbernbach nach dem Schlusspfiff. „Wir waren uns der Brisanz des Spiels bewusst“, schildert Pressewart Max Schmid. Das habe die Elf von Spielertrainer Bashar Broo zumindest in Sachen Einsatz auch auf dem Platz gezeigt, findet Schmid: „Das Spiel war Abstiegskampf pur.“ Spielerische Höhepunkte sahen die 150 Zuschauerinnen und Zuschauer entsprechend kaum.

Die beste Gelegenheit hatte Rachad Bamario, der zehn Minuten vor dem Ende einen Eckball knapp am Tor vorbei köpfte. Bezeichnend für die Saison des SCO, dass nur Augenblicke später die SG konterte. „Einer unserer Spieler rutscht nicht raus, Münster läuft mit drei Spielern auf unseren Torwart zu, der Ball wird quergelegt, Simon Mayr schiebt ein.“ Der Siegtreffer (80. Minute) in einem Spiel, „in dem es eigentlich keiner verdient hatte zu gewinnen“, wie Schmid ernüchtert feststellt. Zuschauer: 150. (dali)