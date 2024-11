Der Trainer entscheidet das Spiel zugunsten des VfB Oberndorf

Am 13. und somit letzten Fußball-Spieltag der Vorrunde in der Kreisklasse Nord 2 setzte sich das Duell an der Tabellenspitze fort. Der zweitplatzierte SV Donaumünster-Erlingshofen gewann überlegen mit 4:0, Tabellenführer BC Schretzheim konnte sich aber nach dem 4:2 in Binswangen als Halbzeitmeister feiern lassen. Siege landeten auch die SpVgg Altisheim-Leitheim, der SC Tapfheim sowie der VfB Oberndorf, bei dem Trainer André Fuchs höchstpersönlich gegen Schlusslicht Riedlingen traf. Eine Heimniederlage kassierte dagegen der SV Eggelstetten.

