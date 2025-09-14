Fabian Matzky schießt Riedlingen an die Tabellenspitze

Viertes Spiel, vierter Sieg: Die SpVgg Riedlingen bleibt nach ihrem starken Frühjahr auch in der neuen Saison der Kreisklasse Nord 2 in der Erfolgsspur. Durch das 1:0 beim TSV Harburg übernahm das Team von Trainer Thomas Bartl nun auch die Tabellenführung, da der bisherige Spitzenreiter FC Donauried bei Aufsteiger Fatih Spor mit 2:5 unterlag. Der starke Neuling ist nun Riedlingens erster Verfolger. In einer denkwürdigen Begegnung verlor der SC Tapfheim nach einer 4:0-Halbzeitführung beim TSV Unterthürheim in der Nachspielzeit noch mit 4:5.
Fußball
