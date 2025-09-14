Icon Menü
SpVgg Riedlingen erobert Tabellenführung nach 1:0-Sieg in Harburg

Fußball

Fabian Matzky schießt Riedlingen an die Tabellenspitze

Kreisklasse Nord 2: Nach 1:0-Erfolg in Harburg ist die SpVgg neuer Ligaprimus. Aufsteiger Fatih Spor watscht Spitzenreiter Donauried 5:2 ab. SC Tapfheim verliert nach einer 4:0-Halbzeitführung.
    Riedlingens Spieler Fabian Matzky (in Rot) schoss das einzige Tor im Spiel gegen den TSV Harburg.
    Riedlingens Spieler Fabian Matzky (in Rot) schoss das einzige Tor im Spiel gegen den TSV Harburg. Foto: Karlheinz Geiger

    Viertes Spiel, vierter Sieg: Die SpVgg Riedlingen bleibt nach ihrem starken Frühjahr auch in der neuen Saison der Kreisklasse Nord 2 in der Erfolgsspur. Durch das 1:0 beim TSV Harburg übernahm das Team von Trainer Thomas Bartl nun auch die Tabellenführung, da der bisherige Spitzenreiter FC Donauried bei Aufsteiger Fatih Spor mit 2:5 unterlag. Der starke Neuling ist nun Riedlingens erster Verfolger. In einer denkwürdigen Begegnung verlor der SC Tapfheim nach einer 4:0-Halbzeitführung beim TSV Unterthürheim in der Nachspielzeit noch mit 4:5.

