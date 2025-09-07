Icon Menü
Fußball-Kreisklasse Nord 2: So haben die Donauwörther Mannschaften am dritten Spieltag abgeschnitten

Fußball

Erster Sieg im dritten Anlauf für Oberndorf/Eggelstetten

Fußball-Kreisklasse Nord 2: Neu gegründete SG setzt sich gegen Wertingen II durch. Riedlingen mit drittem Sieg. Erfolge auch für Tapfheim, Altisheim und Fatih Spor.
Von Thomas Unflath
    Der erste Erfolg der Saison ist den Spieler der SG Oberndorf/Eggelstetten (in Rot) am Samstag gegen den TSV Wertingen II gelungen.
    Der erste Erfolg der Saison ist den Spieler der SG Oberndorf/Eggelstetten (in Rot) am Samstag gegen den TSV Wertingen II gelungen. Foto: Karlheinz Geiger

    Nun hat es endlich geklappt: Nachdem die ersten beiden Punktspiele verloren gingen, hat die SG Oberndorf/Eggelstetten am Samstag mit einem 3:1 gegen den TSV Wertingen II den ersten Saisonsieg in der neuen Saison der Kreisklasse Nord 2 eingefahren. Weiterhin ohne Punktverlust ist die SpVgg Riedlingen nach einem 3:1-Erfolg gegen Wortelstetten. Jubeln konnten auch Aufsteiger Fatih Spor Bäumenheim (4:0 in Binswangen), der SC Tapfheim (2:1 gegen TSV Harburg) und die SpVgg Altisheim-Leitheim (3:2 gegen Unterthürheim).

