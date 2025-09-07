Erster Sieg im dritten Anlauf für Oberndorf/Eggelstetten

Nun hat es endlich geklappt: Nachdem die ersten beiden Punktspiele verloren gingen, hat die SG Oberndorf/Eggelstetten am Samstag mit einem 3:1 gegen den TSV Wertingen II den ersten Saisonsieg in der neuen Saison der Kreisklasse Nord 2 eingefahren. Weiterhin ohne Punktverlust ist die SpVgg Riedlingen nach einem 3:1-Erfolg gegen Wortelstetten. Jubeln konnten auch Aufsteiger Fatih Spor Bäumenheim (4:0 in Binswangen), der SC Tapfheim (2:1 gegen TSV Harburg) und die SpVgg Altisheim-Leitheim (3:2 gegen Unterthürheim).

