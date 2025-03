Stefan Lindel: Was Schützen tun, wenn es darauf ankommt

So eine Deutsche Meisterschaft beeindruckt auch einen so erfahrenen Sportler wie Stefan Lindel durchaus noch etwas, wie er zugeben muss. Da sind die vielen Fotografen, das Flair und natürlich die Tatsache, dass sich alles, was im Schießsport Rang und Namen hat, die Ehre gibt. Doch allzu beeindruckt war der 46-Jährige dann offensichtlich doch nicht, denn bei den DM-Wettkämpfen im vergangenen Jahr lief es für ihn einfach. So sehr, dass er sich am Ende Deutscher Vize-Meister nennen durfte. Dem zollten unsere Leserinnen und Leser Respekt, indem sie ihn zum Sportler des Jahres der Donauwörther Zeitung wählten. Um in einer solchen Drucksituation wie der DM abzuliefern, braucht es aber so einiges, wie Lindel verrät.

Stephanie Anton Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Lindel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sportler des Jahres Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis