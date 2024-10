Eigentor bildet Auftakt zu Donaumünsters Sieg gegen Oberndorf

Auch am 11. Spieltag der Kreisklasse Nord 2 setzte sich das Duell an der Tabellenspitze fort. Der zweitplatzierte SV Donaumünster-Erlingshofen gewann 3:1 gegen Oberndorf und bleibt an Spitzenreiter BC Schretzheim dran, der dank zweier später Tore in Altisheim siegreich war. Ihre aktuell gute Form bestätigten auch der SV Eggelstetten und der SC Tapfheim mit ihren Erfolgen, während der jüngste Aufwärtstrend bei Riedlingen wieder vorbei zu sein scheint.

