SV Wörnitzstein-Berg: Kampfansage nach Niederlage

Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag, 22. September, (15 Uhr) in Ziemetshausen musste der SV Wörnistzstein-Berg vor einer Woche seine erste Heimniederlage der Saison verarbeiten. Ausgerechnet gegen das bisherige Schlusslicht Günzburg zog der SVW am Ende mit 1:3 den Kürzeren. „Ich würde nicht sagen, dass wir den Gegner unterschätzt haben. Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, haben dann aber den Faden verloren“, so Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW. Schließlich habe man anschließend vermeidbare Gegentore kassiert. „Dazu haben wir an diesem Tag nach vorne kein Mittel gefunden, um uns Torchancen rauszuspielen.“

Am Sonntag geht es nun gegen den Aufsteiger Ziemethausen erneut gegen ein Team aus der unteren Tabellenregion. Allerdings konnte der TSV vergangene Woche dem Spitzenreiter Hollenbach lange Zeit Paroli bieten und verlor am Ende nur knapp mit 1:2. „Ich bin überzeugt davon, dass uns Ziemetshausen alles abverlangen wird. Das wird sicher nicht einfach dort, aber wir wollen von Beginn an konzentriert auftreten und das Spiel gegen Günzburg vergessen machen“, sagt Schmidbaur.

Spieler des SV Wörnitzstein-Berg haben im Training „voll reingehauen“

Man merke diese Saison deutlich, dass die Liga relativ ausgeglichen sei und man nur Spiele gewinne, wenn man zu 100 Prozent seine beste Leistung abruft. Zudem sei keine Übermannschaft dabei, die jedes Spiel gewinnt. „Die Stimmung ist trotz der Niederlage gegen Günzburg nicht im Keller. Im Gegenteil: alle Spieler haben sich unter der Woche im Training voll reingehauen und wollen es am Sonntag besser machen. Mit dieser Entschlossenheit und Konzentration aus dem Training wollen wir am Sonntag in Ziemetshausen auftreten, um dort zu punkten.“