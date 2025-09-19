Icon Menü
Donauwörth
Lokalsport
SV Wörnitzstein-Berg strebt im Derby gegen Maihingen den nächsten Sieg an

Fußball

Harter Gegner, laute Kulisse: Wörnitzstein geht ins Landkreis-Derby

Der SV Wörnitzstein-Berg peilt im Ries die nächsten Fußball-Bezirksliga-Punkte an. Was der SVW in seinem Spiel noch verbessern will.
Von Patrick Widinger
    Nach einem schwierigen Saisonbeginn ist der SV Wörnitzstein-Berg (mit Co-Trainer Admir Omerbegovic, in Rot) endlich in der Spur. Gegen Maihingen soll der nächste Sieg her.
    Nach einem schwierigen Saisonbeginn ist der SV Wörnitzstein-Berg (mit Co-Trainer Admir Omerbegovic, in Rot) endlich in der Spur. Gegen Maihingen soll der nächste Sieg her. Foto: Szilvia Izsó

    Im Landkreisderby der Fußball-Bezirksliga (Sonntag, 15 Uhr) will der SV Wörnitzstein-Berg in Maihingen auch im vierten Spiel in Serie Punkte einfahren. Der Aufsteiger aus dem Ries will nach dem Sieg gegen Gundelfingen ebenfalls punkten.

