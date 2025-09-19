Harter Gegner, laute Kulisse: Wörnitzstein geht ins Landkreis-Derby

Im Landkreisderby der Fußball-Bezirksliga (Sonntag, 15 Uhr) will der SV Wörnitzstein-Berg in Maihingen auch im vierten Spiel in Serie Punkte einfahren. Der Aufsteiger aus dem Ries will nach dem Sieg gegen Gundelfingen ebenfalls punkten.
Fußball
