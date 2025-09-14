FC Maihingen feiert Sieg im Kellerduell

Dieser Sieg war wichtig für den FC Maihingen: Im Kellerduell der Bezirksliga Nord setzten sich die abstiegsbedrohten Rieser mit 2:1 gegen die noch sieglose zweite Mannschaft des FC Gundelfingen durch. Der FCM klettert dadurch mit nun acht Zählern auf einen Relegationsrang und lässt den TSV Wertingen hinter sich.

Doch die ersten Chancen erspielten sich die Gäste aus dem Ries, nachdem Schiedsrichter Luca Klittich freigab. In Spielminute sieben hätte ein Konter der Rieser beinahe zum Erfolg geführt. Minuten später schoss Torspieler Elias Thurn vom Gastgeber einen Gegenspieler an, woraufhin sich der Ball mit einer unerwarteten Flugbahn gefährlich dem Tor der Gundelfinger näherte. Der nächste Abschluss der Gäste touchierte nur das Außennetz vom Kasten der Hausherren. Bei einem satten Schuss aus etwa 20 Metern Torentfernung brachte der Gundelfinger Keeper gerade noch eine Hand nach oben, um den Ball über den Querbalken zu lenken.

Die nächste Möglichkeit in Führung zu gehen nutzten die Maihinger dann nach fünf Versuchen in Person von Maximilian Steger mit einem Kopfballtreffer zum 0:1 in Spielminute 28. Zehn Minuten später konnten die Gastgeber eine Doppelchance durch Jamain Cermak und Damian Abt verzeichnen. Keiner der beiden brachte jedoch die Kugel im Kasten der Gäste unter. Kurz danach ging es in die Halbzeitpause.

Raphael Stimpfle vom FC Maihingen köpft zum 0:2 ein

Nach Wiederanpfiff hatte Neo Fähnle von den Gärtnerstädtern mit einem strammen Abschluss den Gästekeeper geprüft. Der war jedoch zur Stelle und hielt sicher. In Spielminute 63 war es wieder ein Kopfballtreffer nach einem Eckball, der die Gäste mit 0:2 nach vorn brachte. Raphael Stimpfle von den Riesern konnte dabei unbedrängt einköpfen. Fünf Zeigerumdrehungen später gelang Marco Gerold der Anschlusstreffer zum 1:2. Da keimte im Lager der Hausherren wieder Hoffnung auf. Ein nochmaliger Doppelwechsel sollte das kurzzeitige Hoch zu weiteren Treffern nutzen. Die Gäste ließen in den verbleibenden 25 Minuten allerdings nichts mehr zu, und so gab es eine unglückliche Heim-Niederlage für die Bayernliga-Reserve, während die Gäste mit drei Punkten im Gepäck den Weg zurück ins Ries antraten. (frwe)

FC Maihingen: Fischer, Göck, Öttl, Taglieber, Liebhard (62. da Cunha Pimenta), Stimpfle, Haas, Thum, Wolf (86. Neher), Zekl (75. Göck), Steger Zuschauer: 90.