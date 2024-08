Auf Wörnitzstein wartet ein „schwer zu bespielender“ Gegner

Nach dem 4:1-Sieg im Donau-Ries-Derby gegen Aufsteiger Nördlingen II geht der SV Wörnitzstein-Berg selbstbewusst ins Heimspiel gegen Horgau (Spielbeginn 19 Uhr). Mit einem Dreier will der SVW den Saisonstart perfekt machen.



Einen Auftakt nach Maß feierte der SV Wörnitzstein-Berg zum Saisonstart vergangene Woche: 4:1 hieß es am Ende gegen Aufsteiger Nördlingen. Im zweiten Saisonspiel zuhause gegen den FC Horgau soll nun der erste Heimsieg folgen. „Mit einem Sieg zu starten, ist natürlich gut für die Stimmung und das Selbstvertrauen. Wir haben in Nördlingen trotz Rückstand konzentriert weitergemacht und das Spiel gedreht“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW. Von den Neuzugängen stand Fabian Miehlich gleich in der Startelf. „Er hat es, wie alle anderen, sehr gut gemacht. Die Jungs, die schon hier waren, nehmen die Neuzugänge sehr gut auf. Wir erhoffen uns generell von allen Jungs, dass sie Spaß haben am Fußball. Wichtig ist, dass wir eine funktionierende Einheit sind, wo jeder für den anderen alles gibt“, so Schmidbaur.

