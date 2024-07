Wörnitzstein weist Aufsteiger Nördlingen II in die Schranken

Ein Ausrufezeichen zum Start in die neue Saison in der Bezirksliga Nord hat der SV Wörnitzstein-Berg gesetzt. Leidtragender war der TSV Nördlingen II, den der SVW im Gerd-Müller-Stadion in die Schranken wies. Eine 1:4-Pleite stand am Ende auf der Anzeigetafel, wobei die Rieser ihren Teil zum Erfolg des Gegners beitrugen - in Form eines Eigentors.

Das Derby zum Bezirksliga-Auftakt benötigte nur eine kurze Phase des Abtastens, dann setzte zuerst Maxi Bschor seinen Schuss knapp am TSV-Gehäuse vorbei und auf der anderen Seite musste Luca Hopfauf seinen Kopfball eigentlich rein machen (12./14. Min.). Bei den ersten beiden Treffern konnte man die Keeper nicht unbedingt frei von Schuld sprechen, denn der Schuss von Nördlingens Luis Schüler aus 18 Metern hüpfte zugegebenermaßen tückisch auf und landete über Martin Müllers Fingerspitzen vom Innenpfosten im Tor zum 1:0 (16.) und beim Freistoß von Michael Knötzinger aus 22 Metern war die sogenannte Torwartecke von Robin Oettle zu früh vernachlässigt worden (25., 1:1).

Verdienter aber etwas zu hoher Sieg für den SV Wörnitztein-Berg

Bereits fünf Minuten später hatte der SVW die Partie komplett gedreht, denn nach unnötigem Ballverlust der Nördlinger im Spielaufbau geriet die Flanke eigentlich zu weit, doch Maxi Bschor bugsierte das Leder von der Torauslinie nach innen, wo Jan Mielich seinen Oberschenkel zum Flipper-Eigentor nicht mehr weg bekam (30., 1:2).

Das Bild zeigt Nördlingens Jan Mielich (links in Grün) und Luis Schüler (Torschütze zum 1:0 für Nördlingen). Foto: Dieter Mack

Nördlingen veränderte nach der Halbzeit deutlich die Ballbesitzphasen zu seinen Gunsten und ein toller Spielzug über Roman Schlicker und Schüler setzte der junge Deininger mit Wucht übers Tor (56.). Wie man sich im Zweikampf behauptet, zeigte allen voran der starke Timo Zausinger und legte maßgerecht zu Fabian Miehlich ab und schon war mit dem Tor zum 1:3 quasi die Entscheidung gefallen (63.). Den Deckel drauf machte Alexander Musaeus mit seinem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung. Eine Freistoßflanke setzte er per schönem Flugkopfball, allerdings auch sträflich ungedeckt, zum 1:4 in die Maschen (73.). Die TSV-Abschlüsse von Maxi Göttler und Marc Hertlein hätten der Ergebniskosmetik noch gutgetan, doch so blieb es vor der stattlichen Kulisse von 285 Zuschauern beim etwas zu hohen, aber verdienten Sieg für den SV Wörnitzstein-Berg. (AZ)