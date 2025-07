SV Wörnitzstein-Berg: Mit Selbstvertrauen statt Nervosität spielen

Beim Saisonauftakt in Meitingen agierte der SV Wörnitzstein-Berg in vielen Spielphasen zu hektisch und nervös. Am Freitag, 1. August, in Haunstetten will das Team mit mehr Selbstvertrauen und einfachem Spiel die ersten Punkte einfahren.

