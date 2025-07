SV Wörnitzstein-Berg: Erste Saisonpleite und zwei Rote Karten

Einen verregneten Auftakt in die neue Saison der Bezirksliga Nord hat der SV Wörnitzstein-Berg erlebt. Nicht nur wetterbedingt, sondern auch im übertragenen Sinn, schließlich verlor die Truppe des neuen Trainers Michael Panknin ihr erstes Spiel beim TSV Meitingen mit 1:2.

TSV Meitingen – SV Wörnitzstein-Berg 2:1 (1:0). Der TSV Meitingen gewann zwar verdient, betrieb gegen die Gäste vom SV Wörnitzstein-Berg jedoch Chancenwucher und musste am Schluss noch zittern. Anfänglich tasteten sich beide Mannschaften erst einmal ab. Der TSV jedoch übernahm relativ schnell das spielerische Kommando. So erspielten sich die Hausherren eine Chance nach der anderen. Duvnjak, Hummel und Kronthaler fanden allesamt in Gästekeeper Belmin Bojic ihren Meister. Auch Daniel Deppner hatte das Pech, dass sein Schlenzer vom Pfosten wieder heraus aus Spielfeld sprang. Es bedurfte eine tolle Hereingabe von Mateo Duvnjak, dass der hochverdiente Führungstreffer durch Michael Meir gelang (39.).

Zwei Rote Karten für den SV Wörnitzstein-Berg

Genau so ging es auch in Halbzeit zwei weiter. Latte und Abseits retteten die Wörnitzsteiner zunächst vor einem höheren Rückstand. In der 55. Spielminute war es dann so weit. Florian Kronthaler schob eine tolle Pass-Stafette zur 2:0-Führung der Gastgeber ins Netz. Aus dem Nichts fiel dann der Anschlusstreffer durch Maximilian Bschor (64.). Jetzt begann wieder das Zittern, obwohl Meir, Duvnjak wiederum nicht das Glück des entscheidenden Treffers hatten. Zudem minimierten sich die Donauwörther Vorstädter selbst. Zunächst wurde Co-Spielertrainer Admir Omerbegovic wegen Meckerns mit Rot zum Umziehen geschickt (75.). Kurz vor Schluss sah Timo Zausinger wegen eines groben Fouls die Rote Karte (95.). So konnten die Meitinger den Dreier über die Zeit retten und für den SVW heißt es nun, die erste Saisonpleite zu verdauen. (vra)

SV Wörnitzstein-Berg: Bojic, Habersatter, Hoser (75. Marks), Bauer, Bschor, Schmidbaur, Musaeus (46. Färber), Panknin, Omerbegovic, Zausinger, Kopp (55. Moll) (60. Hirsch) Zuschauer: 300.