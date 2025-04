Am Freitag kann der SV Wörnitzstein-Berg auf Platz zwei springen

Nach dem wichtigen Sieg gegen Schlusslicht Günzburg und dem zeitgleichen Punktverlust von Gersthofen ist der SV Wörnitzstein-

Berg bis auf einen Punkt an Platz zwei herangerückt. „Der Sieg in Günzburg war schon verdient. Wir haben es am Ende ein wenig zu spannend gemacht, weil wir den Sack nicht zugemacht haben. Wir sind weiterhin oben dabei, machen uns aber keinen Erfolgsdruck, sondern schauen von Spiel zu Spiel“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW. Am Freitagabend (19 Uhr)

geht es zu Hause gegen den Aufsteiger Ziemetshausen. Dort will die Bobinger Elf mit einem Sieg vorlegen und zumindest vorübergehend auf den Relegationsplatz springen.

Wörnitzstein-Berg empfängt Ziemetshausen – mit Torjäger Music

Dabei erwartet der SVW allerdings eine schwere Aufgabe: „Ziemetshausen ist ein unangenehmer Gegner, eine Truppe, die sehr giftig ist und uns alles abverlangen wird“, so Schmidbaur, der ein enges Spiel erwartet. Mit Torjäger Tarik Music hat der TSV zudem eine echte Waffe in seinen Reihen. 15 Mal traf er bereits in dieser Saison und erzielte damit fast die Hälfte aller Ziemetshausener Tore. „Klar sticht ein Spieler raus, der so viele Treffer erzielt hat, aber er allein kann gegen uns nicht gewinnen. Wir konzentrieren uns deshalb auf unsere Stärken. Ich hoffe auf ein gutes Spiel von uns, in dem wir unser Spiel durchbringen, Zweikämpfe annehmen und gewinnen und als geschlossene Einheit agieren.“

Während es für den SVW um die Aufstiegsrelegation geht, braucht Ziemetshausen jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Aktuell steht der TSV punktgleich mit den Relegationsplätzen aufgrund der besseren Tordifferenz über dem Abstiegsbalken. Damit es mit dem zweiten Heimsieg in der Rückrunde für Wörnitzstein klappt, braucht es laut Schmidbauer neben einer geschlossenen Mannschaftsleistung und defensiver Stabilität noch etwas: „Wir müssen von dem Tor zielstrebiger und konsequenter werden.“