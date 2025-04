Der Relegationsplatz ist für Wörnitzstein wieder greifbar

Der Fußball-Bezirksligist SV Wörnitzstein-Berg hat sich am Samstagnachmittag beim Tabellenletzten FC Günzburg schwerer getan als erwartet, am Ende aber dennoch einen verdienten 2:1-Auswärtssieg eingefahren.

Bereits in der dritten Minute kam Timo Zausinger nach einem hohen Ballgewinn aus guter Position zum Abschluss, sein Schuss war allerdings zu unplatziert. Die Führung war dann nach 16 Minuten fällig: Eine sehenswerte Kombination über Benedikt Hoser und erneut Zausinger endete mit einer scharfen Hereingabe in den Strafraum, wo Mathias Färber zur frühen Führung vollendete. Im Anschluss schaltete der SVW einen Gang zurück, blieb aber spielbestimmend. Die Heimelf konnte offensiv lediglich nach Standards für etwas Gefahr sorgen – zweimal köpfte Maximilian Lamatsch nach Ecken knapp am Tor vorbei. Kurz vor der Pause legte der Favorit dann nach: Färber bediente Maximilian Bschor mit einem präzisen Pass in den Lauf. Dieser spielte seine Schnelligkeit im Laufduell mit einem Verteidiger aus und verwandelte schließlich eiskalt zum 0:2 (44.).

Fußball-Bezirksliga: Anschlusstreffer gegen Wörnitzstein sorgt für Hoffnung beim FCG

Doch direkt nach Wiederanpfiff keimte beim FCG Hoffnung auf. Nach einem Konter tauchte Lamatsch aus stark abseitsverdächtiger Position frei vor SVW-Keeper Martin Müller auf und verkürzte auf 1:2 (51.). Günzburg witterte nun die Chance auf eine Überraschung, fand aber gegen die gut organisierte Wörnitzsteiner Defensive kaum Mittel. Der SVW hingegen versäumte es derweil, bei mehreren Umschaltmöglichkeiten den Sack zuzumachen. Dominik Marks setzte einen Distanzschuss über das Tor, Alexander Musaeus scheiterte per Kopf nach einer Ecke am gut reagierenden Günzburger Schlussmann.

Am Ende brachte der SVW den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte einen wichtigen Pflichtsieg im Aufstiegsrennen. Dank des Erfolgs ist der Relegationsplatz nun wieder in greifbare Nähe gerückt. Zuschauer: 80. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg: M. Müller; D. Habersatter (58. A. Musaeus), D. Bobinger, B. Hoser (80. A. Drabek), M. Bschor (87. D. Willsch), J. Schmidbaur, T. Zausinger (69. D. Marks), M. Färber (58. F. Miehlich), G. Morasch, M. Knötzinger, J. Veh