Fünfter Meistertitel für den TC Mertingen

Zum Abschluss der Punktspielrunde im Tennis hat die erste Herren-Mannschaft des TC Mertingen die Gäste vom SV Thierhaupten II empfangen, dabei gab es am Ende eine knappe Niederlage. Geschlagen geben mussten sich auch die Damen I, Herren 30 und Damen 40 des TCM, Grund zur Freude hatten hingegen die Herren 60 und die Mädchen 15.

Im Duell der Herren I gegen Thierhaupten II trugen Roman Zach (1), Janic Kienzle (2) und Johannes Grund (3) Siege zum Zwischenstand von 3:3 nach den Einzeln bei. Benedikt Lang (4), Max Schlegel (5) und Daniel Schmid (6) mussten die Überlegenheit ihrer Gegner anerkennen. In den Doppeln gelang nur noch der Paarung Zach/Kienzle ein Erfolg, wodurch die Gesamtniederlage mit 4:5 feststand.

Die Gäste vom SV Wechingen erwiesen sich als zu stark für die Damen-Mannschaft. In den Einzeln waren Nina Stein (1) und Isabella Dreher (4) erfolgreich. Dem gegenüber standen die Niederlagen von Ayliah Menzel (2) in zwei und Lara Nagatis (3) in drei Sätzen. Die abschließenden Doppel Stein/Lena Bettenmann und Dreher/Elisa Grebien wehrten sich nach Kräften, mussten jedoch die Siegpunkte den Gästen überlassen. Endstand: 2:4.

Damen 40 des TC Mertingen gehen am letzten Spieltag mit 0:6 unter

Die Herren 30 beendeten mit dem Duell gegen den TC Rot-Weiß Rain am Lech die Punktspielsaison. Klare Einzelsiege erspielten sich Daniel Sailer (4) und Maximilian Rothgängel (6). Durch Niederlagen von Mathias Fliegen (1) im Match-Tiebreak, Gerrit Wessel (2), Roman Zach (3) und Johannes Grund (5) geriet die Mannschaft mit 2:4 ins Hintertreffen. In den Doppeln hielten Wessel/Alexander Herholz und Fliegen/Felix Fuhr gut mit, am Ende reichte es jedoch nur für Sailer/Rothgängel zum Erfolg. Endstand: 3:6.

Beim TC Wertingen traten die Damen 40 zu ihrem Abschluss-Spieltag an. Die erstmalig eingesetzte Pamela Eckstein (4) kämpfte wacker, musste jedoch den Siegpunkt im Match-Tiebreak ihrer Gegnerin überlassen. Auch für Carolin Zach (1), Silke Aulich (2) und Andrea Ziegelmayr (3) war in den Einzeln nichts zu holen. Die Motivation und der Wille waren bei den Doppelpaarungen Zach/Susanne Dreher und Aulich/Ziegelmayr ungebrochen, ein Siegpunkt war der Mannschaft jedoch nicht vergönnt. Endstand: 0:6.

Mertingens Herren 60 bleiben ungeschlagen und holen den Titel

Mit einem deutlichen Sieg machten die Herren 60 ihr Meisterstück perfekt. Zu Hause empfing die Mannschaft die Gäste vom SV Haimhausen. Der Grundstein wurde bereits in den Einzeln gelegt. Im Match-Tiebreak siegten Bruno Leberle (1) sowie Siegfried Prieler (2) und Herbert Deuerling (3) in jeweils zwei Durchgängen. Die Überlegenheit des Gegners musste Richard Harlacher (4) in seinem Einzel anerkennen. Durch zwei klare Doppelsiege erhöhten die Paarungen Michael Kohl/Deuerling sowie Karl Fleischmann/Harlacher auf den 5:1-Endstand. Tabellenplatz eins in der Südliga 1, sowie der Meistertitel sind der Lohn für die konstant guten Leistungen während der Saison, in der die Herren 60 ungeschlagen blieben.

Auf einem beachtlichen zweiten Tabellenplatz beenden die Mädchen 15 ihre Saison. Beim FC Gundelfingen gelang durch eine konzentrierte Mannschaftsleistung ein 5:1-Erfolg. Während Niela Keller (1) den Siegpunkt im Match-Tiebreak setze, musste sich Sophie Kunze (4), ebenfalls im dritten Satz, geschlagen geben. Durch klare Erfolge von Theresa Liepert (2) und Sophie Schmautz (3) kam es zu einem 3:1-Zwischenstand. Beide Paarungen Keller/Schmautz sowie Liepert/Lena Herholz ließen in den Doppeln nichts mehr anbrennen und erhöhten auf den 5:1-Endstand. (AZ)