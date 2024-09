Seriensieger TC Donauwörth schlägt beim Team-Cup wieder zu

Die Herren 30 des TC Donauwörth haben ihren Titel beim prestigeträchtigen Raiffeisen-Teamcup in Höchstädt erfolgreich verteidigt und sich damit als Rekordsieger zum bereits achten Mal in die Siegerliste des Traditionsturniers eingetragen, das heuer zum 30. Mal stattfand. „Der krönende Abschluss einer erfolgreichen Saison, den wir uns durch eine motivierte Leistung und tollen Zusammenhalt auch verdient haben“, so Mannschaftsführer Markus Erdt.

Bei bestem Tenniswetter und unter der wie immer perfekten Organisation der Turnierleitung um Oliver Maneth und Thomas Däubler gingen wieder die besten neun Herren-Teams des Landkreises Dillingen sowie aus dem Kreis Donau-Ries der TC Donauwörth, TC Nördlingen und TC Bäumenheim in vier Vorrundengruppen an den Start. Pro Partie werden zwei Einzel und ein Doppel gespielt, was den besonderen Reiz ausmacht der inoffiziellen nordschwäbischen Meisterschaft ausmacht. Um die Belastung in Grenzen zu halten, setzte der TC Donauwörth in seinen insgesamt vier Partien an zweieinhalb Tagen sieben verschiedene Spieler ein.

Spiel gegen Höchstädt wird gegen den TC Donauwörth zum Prüfstein

Das Auftaktspiel gegen den SSV Höchstädt war gleich ein echter Prüfstein, denn nach der knappen Niederlage von Markus Erdt gegen den Ex-TCDler Stefan Lemmert (5:7, 6:4, 6:10) und dem souveränen Sieg von Jochen Kotter (6:0, 6:1) musste das Doppel die Entscheidung bringen. Hier spielten Jochen Kotter/Christian Schlund fehlerfrei auf und holten mit 6:3, 6:3 den Siegpunkt.

Wesentlich klarer verlief das zweite Gruppenspiel gegen den TSV Wittslingen (3:0): Markus Probst, Fabian Trauner und das Doppel Matthias Lübbert/Trauner gaben insgesamt nur vier Spiele ab. Im Halbfinale trafen die Donauwörther dann auf den TC Bäumenheim, der sich mit dem Sieg gegen den TC Dillingen und dem kampflosen Erfolg gegen den krankheitsbedingt kurzfristig nicht angetretenen BSV Unterglauheim den Gruppensieg gesichert hatte. Auch im Derby agierte der TCD souverän und Matthias Lübbert gegen Pascal Löffler, Markus Probst gegen Christof Simon sowie das Doppel Lübbert/Kotter machten mit klaren Erfolgen zum 3:0 den Finaleinzug perfekt.

Teams spenden Preisgeld an den FC Gundelfingen

Hier trafen die Donauwörther vor einer stattlichen Kulisse auf den FC Gundelfingen. Markus Probst brachte den TCD nach souveräner Leistung gegen Leo Pfeiffer (6:3, 6:1) in Führung. Im besten Spiel des Turniers sorgte dann Fabian Trauner für die vorzeitige Entscheidung, denn er gewann mit 6:3, 6:3 gegen Alexander Daumann und sicherte dem TCD den Wanderpokal und die Siegprämie in Höhe von 350 Euro. Im Doppel stellten Trauner/Johannes Lang mit einem knappen Sieg (6:0, 0:6, 11:9) den Endstand her.

Bei der Siegerehrung mit Schirmherr Georg Winter und Höchstädts Bürgermeister Stephan Karg zeigte sich der Zusammenhalt der Tennisgemeinschaft, denn fast alle Teams folgten der Initiative des TC Donauwörth und spendeten das vom Hauptsponsor, der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth vertreten durch Mathias Rettenberger, zur Verfügung gestellte Preisgeld an den FC Gundelfingen, dessen Tennisanlage beim Pfingsthochwasser fast vollständig zerstört wurde. Dadurch kam eine stolze Gesamtsumme von über 2000 Euro für den Wiederaufbau zusammen. (mer)

Abschlusstabelle: 1. TC Donauwörth (30), 2. FC Gundelfingen, 3. TC Nördlingen, 4. TC Bäumenheim, 5. TC Hausen, 6. SSV Höchstädt (40), 7. TC Weisingen, 8. TC Dillingen, 9. FC Gundelfingen II, 10. TSV Wittislingen, 11. TSV Buttenwiesen, 12. BSC Unterglauheim.