Eintracht T.R.B. verliert das Verfolgerduell in Bissingen

Durch einen 4:3-Erfolg gegen Amerdingen erobert sich der TKSV Donauwörth die Tabellenführung in der A-Klasse Nord 2 und profitiert vom torlosen Unentscheiden des SV Wörnitzstein-Berg 2, der erstmals in dieser Saison Punkte liegen lässt. Einen Kantersieg gab es für den FC Marxheim/Gansheim gegen Kaisheim. Acht Tore bekamen die Zuschauer beim 4:4 zwischen der SpVgg Brachstadt-Oppersthofen und der SG Eggelstetten/Oberndorf II zu sehen. In der A-Klasse Nord 1 feierten die Jura Kickers II einen wichtigen Erfolg am Tabellenende. Die SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen verlor mit 5:2 beim Tabellendritten Wechingen.

A-Klasse Nord 1, SG Möttingen/Mönchsdeggingen – SG Jura Kickers II 1:2 (0:2). Die Gäste erwischten einen Traumstart: Bereits in der 4. Minute traf Tobias Lehrl zur frühen Führung. Kurz vor der Pause legte Michael Adis nach und sorgte mit dem 0:2 für eine komfortable Halbzeitführung (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Heimelf den Druck und kam durch Lukas Schneider in der 74. Minute zum Anschlusstreffer. Zuschauer: 75. (hepa)

A-Klasse Nord 1, SV Wechingen – SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen 5:2 (3:0). Der SV Wechingen legte bei seiner Heimkirchweih einen Blitzstart hin: Tim Eigner traf nach Vorarbeit von Axel Dürrwanger bereits in der 5. Minute zum 1:0, kurz darauf köpfte Johannes Greiner nach einer Ecke das 2:0 (13.). Nur zwei Minuten später sorgte Dürrwanger im Getümmel für das 3:0 (15.). Auch danach blieb Wechingen das aktivere Team, verpasste aber eine höhere Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste durch Thomas Rupprecht zum Anschlusstreffer (66.), ehe Toni Bengesser postwendend den alten Abstand wiederherstellte (68.). Maurice Moll brachte die Gäste noch einmal auf 4:2 heran (78.), bevor Dustin Löfflad mit einem sehenswerten Volley aus 18 Metern ins lange Eck den 5:2-Endstand markierte. Zuschauer: 100. (svw)

A-Klasse Nord 2, SV Wörnitzstein-Berg 2 – TSV Bäumenheim (0:0). Bereits am Samstag erkämpfte sich der TSV Bäumenheim bei der favorisierten zweiten Mannschaft des SV Wörnitzstein-Berg einen Punkt. In der Partie gab es zahlreiche Gelbe Karten, aber keine Tore. Zuschauer: 100 (AZ)

TKSV Donauwörth entscheidet torreiche Partie für sich

A-Klasse Nord 2, TKSV Donauwörth – SG Amerdingen/Hohenaltheim 4:3 (2:1). Andreas Keßler brachte die Gäste in einer unterhaltsamen Partie in der 19. Minute in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Sinan Kaya (25.) und Mohammed Amini (31.) erzielten mit einem Doppelschlag die 2:1-Pausenführung. Manuel Gast konnte in der 52. Minute per Foulelfmeter ausgleichen. Ebenfalls per Foulelfmeter brachte Fatih Özkan seine Mannschaft in der 63. Minute wieder in Führung. Metus Curkoli sorgte in der 83. Minute für die Vorentscheidung. Doch Robin Eisenbarth machte die Partie in der 89. Minute nochmal spannend. Für den Ausgleich sollte es aber nicht mehr reichen. Zuschauer: 120 (AZ)

A-Klasse Nord 2, SpVgg Brachstadt-Oppertshofen – SG Eggelstetten/Oberndorf II 4:4 (0:2). In einer rasanten Partie erzielte Linus Zschocke in der elften Minute die Führung für die Gäste. Noch vor der Pause erhöhte Fabio König auf 2:0. Erneut Fabio König traf in der 47. Minute zur vermeintlichen Vorentscheidung. Doch die Heimelf rappelte sich auf und glich durch Patrick Thurian (FE/49.), Joshua Poppele (58.) und Ioan Brandrabur (65.) aus. Die Gäste antworteten durch einen Treffer von Nico Hillenbrand in der 76. Minute. Doch die Spielvereinigung kam in den letzten Minuten in Überzahl nochmals zurück und schaffte durch Iosif Craciunesc per Foulelfmeter den Ausgleich (86.). Gelb-Rote Karte: David Dirr (86./Eggelstetten/Oberndorf) Zuschauer: 90 (AZ)

FC Marxheim/Gansheim deklassiert den SV Kaisheim

A-Klasse Nord 2, TSV Bissingen – Eintracht T. R.B. 2:0 (1:0). Nichts zu holen, gab es für Eintracht T.R.B. in Bissingen. Die Heimelf hatte in der ersten Halbzeit mehr Chancen und ging folgerichtig in der 41. Minute durch Josef Ebermayer per Abstauber aus fünf Metern in Führung. In der 69. Spielminute war es wieder Josef Ebermayer, der für die Entscheidung sorgte. Nach Vorarbeit von Julian Schmid ließ er einen Gegenspieler stehen und schob überlegt zum 2:0 ein. Zuschauer: 100. (AZ)

A-Klasse Nord 2, FC Marxheim/Gansheim – SV Kaisheim 5:0 (5:0). Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, als Nico Zinsmeister mit einem Traumtor aus rund 30 Metern den Torreigen eröffnete. Nur zwei Minuten später schlug der Angreifer erneut zu: Nach einem präzisen Freistoß von Marius Ritzer von der rechten Seite setzte Zinsmeister per Kopf zum 2:0 nach (5.). Marxheim blieb weiter druckvoll und spielte mit hoher Intensität nach vorne. In der 15. Minute setzte sich Zinsmeister stark an der Grundlinie durch und legte mustergültig auf Philipp Mayr zurück, der zum 3:0 einschob. Der Offensivdrang der Gastgeber war damit noch nicht gestillt: Nach einem langen Ball in die Spitze behauptete Christian Langhammer das Leder und legte überlegt auf Maximilian Kulzer ab, der mit dem linken Fuß auf 4:0 erhöhte (25.). Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Zinsmeister mit seinem dritten Treffer des Tages auf 5:0 (44.). Nach dem Seitenwechsel schaltete die Heimelf einen Gang zurück, kontrollierte das Geschehen aber weiterhin souverän. Zuschauer: 80. (fcm)