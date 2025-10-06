Brachstadt ohne Chance in Hohenaltheim

Die zweite Mannschaft des SV Wörnitzstein-Berg rangiert nach ihrem Sieg in Unterringingen (3:0) an der Tabellenspitze der A-Klasse Nord 2. Amerdingen/Hohenaltheim bleibt dem SVW nach dem 4:1 gegen die SpVgg Brachstadt/Oppertshofen auf den Fersen. Einen Dämpfer musste der TKSV Donauwörth als nunmehr Dritter beim 1:1 in Bäumenheim hinnehmen. In der A-Klasse Nord 1 zeigt die Tendenz bei der SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen nach ihrem 4:0-Erfolg über den FC Nordries nach oben. Die Partie des SV Holzheim/Münster bei Alsmoos-Petershof II in der A-Klasse Augsburg Nord wurde auf 8. Oktober (19 Uhr) verlegt.

A-Klasse Nord 2, SG Eggelstetten/Oberndorf II – TSV Bissingen 1:2 (0:1). Die Gäste gewannen aufgrund der besseren Chancenverwertung bei schlechten äußeren Bedingungen. Der TSV Bissingen ging in einer ereignisarmen, ersten Hälfte in der 27. Minute durch Julian Schmid mit 1:0 in Führung. In der 50. Minute zwang Nizar Ghanemi aus 20 Metern den Gästetorhüter zu einer Glanztat. Danach vergaben beide Mannschaften aus aussichtsreichen Positionen ihre Gelegenheiten zum Torerfolg. Nicht so Tobias Lindner, der nach einer Stunde zum 0:2 abstaubte. In der 84. Minute traf Moritz Mack für die SG zum 1:2 ins lange Eck. Zuschauer: 100. (sche)

Fußball: Manuel Gast mit Dreierpack für Amerdingen/Hohenaltheim gegen Brachstadt

A-Klasse Nord 2, Eintracht T.R.B. – BSC Unterglauheim 5:1 (3:1). Unterglauheim erwischte einen Blitzstart. In der 1. Minute traf Oliver Schranner zum 0:1. Danach zeichnete sich jedoch ab, dass sich die Gäste überwiegend aufs Verteidigen beschränken wollten. T.R.B. kam durch Simon Fickel (18., 20.) und Matthias Häckel (45.) zur 3:1-Führung. Nach dem Wechsel bot sich das gleiche Bild. Matthias Lechner (48.) und Philipp Kronawitter (77.) durchbrachen den BSC-Verteidigungsriegel zum 5:1. Gelb-Rote Karten gab es für Philipp Dunz (T.R.B., 70.) und Simon Fickel (T.R.B., 86.). Zuschauer: 30. (bö)

A-Klasse Nord 2, TSV Bäumenheim – FC Marxheim/Gansheim 2:1 (0:1). Ausschlaggebend für den TSV-Erfolg war vor allem die Defensive um Laurin und Kevin Bumberger, die Torjäger Maximilian Mayr neutralisierten. Doch in der 34. Minute traf Mayr dann doch zum 0:1. Die Heimelf ließ den FCM nicht zur Entfaltung kommen. In der 73. Minute glückte Tim Groschwitz mit einem Drehschuss der Ausgleich. Das war für den TSV wie ein Signal. Jetzt spielten nur noch die Bäumenheimer. Einwechselspieler Yakou Camara überwand mit einem Heber in der 90. Minute Gästekeeper Kevin Löhle zum 2:1. Gelb-Rote gab es für Ismail Jabonou (TSV, 92.) Zuschauer: 85. (ba)

SV Wörnitzstein-Berg II bleibt nach 3:0 in Unterringingen Tabellenführer der AK Nord 2

A-Klasse Nord 2, TKSV Donauwörth – SV Kaisheim 1:1 (1:0). Fast mit dem Pausenpfiff brachte Metus Curkoli den TKSV in Führung. Die Gäste vermochten sich nach der Pause nicht entscheidend durchzusetzen. In der 92. Minute ließ Artur Domke mit dem 1:1 den SVK doch noch über einen Zähler jubeln. Zuschauer: 100. (bf)

A-Klasse Nord 2, SG Amerdingen/Hohenaltheim – SpVgg Brachstadt-Oppertshofen 4:1 (1:0). Nach einem Foul an Manuel Gast verwandelte der Gefoulte selbst den Elfmeter zum 1:0 (7.). Kurz vor der Halbzeit stellte der Schiedsrichter Brachstadts Iosif-Emanuel Craciunesc vom Feld. Nach der Halbzeit erhöhte wiederum Manuel Gast nach einem Foulspiel an ihm per Strafstoß auf 2:0. Mit seinem ersten Ballkontakt markierte Patrick Wunder das 3:0. Das vierte Tor erzielte wieder Manuel Gast (66.). In der Folge ließ die SG zahlreiche beste Tormöglichkeiten beim parierenden Gästekeeper Rick Schindler liegen. Der Ehrentreffer gelang den Gästen in der 88. Minute durch Nikolai Poppele. Zuschauer: 90. (sgah)

Wechingen siegt bei SG Jura Kickers 2 – Tom Hertle entscheidet das Spiel

A-Klasse Nord 2, TSV Unterringingen – SV Wörnitzstein-Berg II 0:3 (0:1). Zu Beginn machten die Gäste mächtig Druck und setzten sich in der Unterringinger Hälfte fest. In der 20. Minute nutzte Bastian Riedl einen Fehler der TSV-Abwehr aus und traf zum 0:1. Bis zur Halbzeit gelang es den Gastgebern jedoch, sicherer zu stehen und sie ließen keine weitere Torchance zu. In der zweiten Hälfte hielten die Gastgeber über weite Strecken gut dagegen, konnte aber die weiteren Treffer durch Tom Wiedemann (0:2, 61.) und Marc Watzl (0:3, 71.) nicht verhindern. Zuschauer: 75. (tsv)

A-Klasse Nord 1, SG Jura Kickers 2 – SV Wechingen 0:1 (0:0). Fünf Spiele und noch kein Sieg: Die Gastgeber zeigten eine engagierte Leistung, mussten sich dann aber doch wieder geschlagen geben. Es dauerte bis zur 71. Minute, ehe Tom Hertle das „goldene Tor“ glückte. Zuschauer: 60. (bf)

A-Klasse Nord 1, SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen – FC Nordries 4:0 (2:0). Tobias Kaufmann brachte das Heimteam (8.) auf die Erfolgsspur. Mit einem Strafstoß-Tor erhöhte Thomas Eberle auf 2:0 (38.). Mit dem 3:0 gelang Jannik Eckmeier die Vorentscheidung (57.). Jakob Ganzenmüller schraubte das Ergebnis in der 72. Minute auf 4:0. Zuschauer: 125. (bf)