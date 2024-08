Großer Erfolg für Harburgs Bundesliga-Triathletinnen

Die Schwestern Chiara und Giulia Göttler vom TSV Harburg sind am Sonntag, 18. August, bei dem vierten von fünf Rennen der 2. Triathlon-Bundesliga Süd in Nürnberg erneut mit ihrem Zweitstartrecht für den TV 1848 Erlangen gestartet. Dabei haben sich die TSVlerinnen wieder bestens präsentiert, das Siegerpodest ist für Erlangen noch immer erreichbar.

Das Format war bei diesem Rennen etwas anders gestaltet, da es nach dem Schwimmen eine etwa 50-minütige Pause gab. Die 750 Meter lange Schwimmstrecke im Wöhrder See erfolgte mit einem Rolling Start. Dabei sprang mit einem Abstand von fünf Sekunden eine Athletin in den See. Nach circa 50 Minuten Pause erfolgte die Aufstellung zum Radfahren im Jagdstartformat nach den vorher erbrachten Schwimmzeiten.

Triathletinnen des TSV Harburg kommen in Nürnberg bestens zurecht

Die Teamtaktik ging gut auf und beide Harburgerinnen platzierten sich durch sehr gute Schwimmleistungen – Chiara Göttler mit der fünftbesten in 9:34 Minuten und Giulia Göttler mit der siebtbesten Schwimmzeit in 9:40 Minuten – in der 13-köpfigen Spitzengruppe. Trotz der noch nassen und rutschigen Straßen absolvierten beide den technisch anspruchsvollen Rundkurs sturzfrei und wechselten mit sehr guten Radzeiten von 32:11 Minuten in aussichtsreicher Position auf die fünf Kilometer lange Laufstrecke.

Icon Vergrößern Chiara Göttler auf der Laufstrecke in Nürnberg. Foto: DTU/Raphael Schmitt Icon Schließen Schließen Chiara Göttler auf der Laufstrecke in Nürnberg. Foto: DTU/Raphael Schmitt

Dort musste sich Chiara aufgrund ihrer starken Laufleistung von 18:18 Minuten nur Antonia Seemann vom VfL Münster REACard Triathlon Team geschlagen geben und kam als Zweite mit über einer Minute Vorsprung auf die Drittplatzierte ins Ziel. Giulia schaffte mit dem siebten Platz als jüngste von über 50 Teilnehmerinnen erneut den Sprung in die Top Ten und verbesserte nochmals ihr Ergebnis aus Trebgast. Zusammen mit ihren Teamkolleginnen Juliane Möllers, die einen soliden 18. Platz belegte, und Emily Eckstein (Platz 51) sicherten die Harburger Triathletinnen sich den zweiten Platz in der Teamwertung hinter dem TSV Amicitia Viernheim. Somit liegt Erlangen in der Gesamtwertung nach vier von fünf Rennen punktgleich mit Viktoria Augsburg auf dem dritten Tabellenplatz. Das letzte Rennen der Saison findet an diesem Samstag, 24. August, in Viernheim statt. (AZ)