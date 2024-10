Plätze eins und drei für Harburger Nachwuchs-Triathletinnen

Mit dem Duathlon in Deining in der Oberpfalz ist die Jugend-Wettkampfserie 2024 des Bayerischen Triathlonverbandes (BTV) zu Ende gegangen. Die Serie besteht aus über das ganze Jahr verteilten, verschiedenen Wettkampfformaten. Im Frühjahr fanden insgesamt vier Swim & Runs (Schwimmen und Laufen) statt. Über den Sommer mussten Punkte bei fünf Triathlons (Schwimmen, Rad und Laufen) gesammelt werden. Den Abschluss bildeten im Herbst zwei Duathlons (Laufen, Rad und nochmal Laufen) – dabei haben die jungen Harburgerinnen und Harburger ihre Klasse bewiesen.

Bei den Schülern B (Jahrgänge 2013/2014) starteten in Deining Harburgs Quinn Ellrich, Jana Graf und Maxime Westphal mit knapp 30 weiteren Jungs und Mädchen. Ellrich musste nach einem Sturz im Startgerangel fehlende Meter aufholen, konnte aber nach dem ersten Wechsel mit der Führungsgruppe auf die Mountainbike-Strecke. In der zweiten Radrunde setzte er sich ab und lief mit Vorsprung ins Ziel ein. Graf lag die matschige Strecke nicht und sie fiel nach einem guten ersten Lauf auf der Radstrecke zurück. Trotz der viertbesten Zeit im zweiten Lauf konnte sie den Rückstand nicht mehr aufholen und landete in den Top Ten. Für Westphal war es der erste Cross-Duathlon, er startete im jüngeren Jahrgang. Aufgrund der schweren Streckenverhältnisse setzte er auf Sicherheit und beendete den Wettkampf auf Rang 16.

Triathlon beim TSV Harburg: Nachwuchs ist in Deining in drei Klassen am Start

Bei den Schülerinnen A (2011/2012) debütierte Laura Reinsch bei ihrem ersten Cross-Duathlon auf dem elften Platz. In der Jugend B (2009/2010) starteten mit Joel Westphal und Nina Mayer zwei Starter aus der Sichtungsgruppe Nachwuchs des Bayerischen Triathlonverbandes. Joel Westphal brauchte in beiden Läufe weniger als vier Minuten pro Kilometer. Beim Rad verlor er etwas den Kontakt zur Spitzengruppe, am Ende sprang Platz zehn heraus. Nina Mayer bestritt beide Läufe mit circa vier Minuten pro Kilometer. Auf dem Mountainbike zeigte sie eine erstaunliche Stärke und setzte sich knapp hinter der späteren Siegerin deutlich vom Feld ab. Ihr zweiter Platz war zum Schluss mit 1:30 Minuten Vorsprung ungefährdet und brachte ihr den Titel Bayerische Vizemeisterin Cross-Duathlon ein.

In der Jugend A (2007/2008) starteten die beiden erfolgreichen Bayernliga-Debütantinnen Julia Weiland und Elisabeth Haupt. Beide waren bei der BTV-Serien-Wertung in aussichtsreicher Position. Allerdings waren starke Konkurrentinnen gemeldet. Den eingehenden Zwei-Kilometer-Lauf beendeten sie gemeinsam in 8:48 und 8:53 Minuten auf den Plätzen drei und vier. Auf dem anspruchsvollen Cross-Mountainbike-Kurs von 2,5 Kilometern, der viermal durchfahren werden musste, nahm Weiland der Lauf-Führenden eine Minute ab. Sie wechselte als Gesamtzweite auf den abschließenden Ein-Kilometer-Lauf und verteidigte den Vorsprung souverän bis in Ziel. Das bedeutet ebenfalls die Bayerische Vizemeisterschaft im Cross-Duathlon für sie. Haupt musste nach dem starken Eingangslauf auf dem Rad ein wenig abreißen lassen. Mit der drittbesten Zeit auf dem abschließenden Ein-Kilometer-Lauf schloss sie auf Rang vier ab.

Weiland und Haupt holen in der Jugend A die Plätze eins und drei der Gesamtwertung

Bei der Siegerehrung wurden neben den Tagessiegern auch die Besten der Wettkampfserie des BTV prämiert. In der Jugend A sicherte sich Julia Weiland den Gesamtplatz eins in der Serie. Mit Elisabeth Haupt auf Platz drei kann das Wettkampfjahr für beide als voller Erfolg gewertet werden. Im Frühjahr konnte Weiland bei den Swim & Runs ihre Schwimmstärke ausnutzen, bei den anschließenden Triathlons musste sie – auch wegen einer hartnäckigen Viruserkrankung – kämpfen. Den ersten Triathlon pausierte sie. Die drei weiteren Wettkämpfe, in denen sie die Plätze eins, zwei und drei erreichte, hielten sie im Wettbewerb. Im Herbst standen noch die zwei Duathlons an. Beim ersten in Wendelstein schied sie mit platten Reifen aus. Der zweite Platz in Deining sicherte ihr schließlich den ersten Platz in der Gesamtserie.

Für Elisabeth Haupt verlief die erste Teilnahme an der BTV-Nachwuchscupserie sehr gut. Innerhalb der Gesamtserie wird die Bayerische Meisterschaft im Triathlon extra gewertet. Mit zweimal Platz eins und einem weiteren dritten Platz sicherte sich Haupt den zweiten Platz in der Triathlon-Serie und damit den Bayerischen Vizemeistertitel. In der Jugend B hat Joel Westphal die Nachwuchscupserie auf einem guten vierten Platz abgeschlossen. Simon Naschwitz beendete seine erste Serienteilnahme als Fünfter. Bei den Schülern B steigerte sich Quinn Ellrich über das Jahr kontinuierlich und erreichte in seiner ersten BTV-Cup-Serie Platz zwei. Auch für Maxime Westphal war es die erste Nachwuchscup-Saison, die er auf dem siebten Platz beendete. (AZ)