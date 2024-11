Nach Tumult: TSV Bäumenheim suspendiert sechs Spieler

Der TSV Bäumenheim hat schnell reagiert und scharfe Konsequenzen gezogen: Im A-Klassen-Fußballspiel gegen die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen am 27. Oktober war es direkt nach dem 2:2-Ausgleichstreffer für Brachstadt und dem darauffolgenden Schlusspfiff zu einem Tumult zwischen einigen Spielern beider Teams und mehreren Zuschauern gekommen. Die meisten Beteiligten kamen dabei aus dem Lager des TSV Bäumenheim, wie Vereinsverantwortliche bestätigten. In einer Stellungnahme bittet der Verein nun - wie zuvor schon in persönlichen Gesprächen geschehen - nun noch einmal offiziell um Entschuldigung.

In der Mitteilung heißt es, der TSV 1894 Bäumenheim möchte sich aufrichtig für die Vorfälle, die während und nach dem besagten Fußballspiel stattgefunden haben, entschuldigen. „Das Verhalten einiger unserer Spieler und Zuschauer war inakzeptabel und steht im Widerspruch zu den Werten unseres Vereins. Wir bedauern zutiefst, dass es zu dieser Situation gekommen ist, und können die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Gemeinschaft und den Sport im Allgemeinen nicht akzeptieren“, so schreibt TSV-Vorsitzender Joachim Hill. Der TSV Bäumenheim distanziere sich ausdrücklich von diesem Verhalten. Der Vorfall sei rechtlich gründlich untersucht worden und man habe die notwendigen vereinsrechtlichen Konsequenzen gezogen. „Wir entschuldigen uns an dieser Stelle nochmal bei allen Spielern und Zuschauern der SpVgg Brachstadt-Oppertshofen“, betont Hill in der Stellungnahme.

TSV Bäumenheim ist zuversichtlich, Abgänge kompensieren zu können

Wie die gezogenen Konsequenzen aussehen, teilt stellvertretender Fußball-Abteilungsleiter Michael Förg mit: Nach eingehender Videoanalyse seien sechs Spieler suspendiert worden. Doch kann der A-Klassist den Verlust von gleich sechs Kickern überhaupt kompensieren? Zumal der TSV in der Tabelle als Elftplatzierter nicht gerade frei von Abstiegssorgen ist. „Wir versuchen jedenfalls alles“, so Förg. Am vergangenen Spieltag seien zum Beispiel zwei zuvor verletzte Teammitglieder aufgelaufen, die noch gar nicht im Training waren. Für die letzte Partie der Herbstrunde am kommenden Sonntag sehe es personell noch düsterer aus. Doch Förg ist trotzdem zuversichtlich: „Wir haben einige Spielerwechsel vor uns. Es gibt 17, 18 Jahre alte Jugendliche, die bei uns schon länger mittrainieren.“ Zudem stünde der ein oder andere Zugang von anderen Vereinen bevor. „Wir kriegen das hin“, ist sich Förg sicher. (sut mit AZ)