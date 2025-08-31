TSV Harburg stürmt mit vier Treffern zum Erfolg

Nach einem 3:3 in der Vorwoche in Altisheim zeigte sich der TSV Harburg auch am 2. Spieltag der Kreisklasse Nord 2 torhungrig: Die Burgstädter setzten sich 4:2 gegen Unterthürheim durch. Nach zwei Siegen zum Auftakt ist die SpVgg Riedlingen als bestes der sechs Teams aus dem Kreis Donau-Ries Tabellenzweiter. Dagegen musste die neu formierte SG Oberndorf/Eggelstetten auch im zweiten Spiel eine Niederlage hinnehmen (0:1 im Derby gegen Aufsteiger Fatih Spor Bäumenheim).
Fußball
