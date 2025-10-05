Icon Menü
Fußball-Kreisklasse Nord 2: Oberndorf/Eggelstetten verlängert Siegesserie auf fünf Spiele

Fußball

Oberndorf/Eggelstetten setzt Siegesserie fort

Fußball-Kreisklasse Nord 2: Das klare 5:1 im Verfolgerduell gegen den SC Tapfheim ist der fünfte Sieg nacheinander. Auch Tabellenführer Fatih Spor siegt weiter.
Von Thomas Unflath
    Spielstark zeigte sich die SG Oberndorf/Eggelstetten am Samstag beim 5:1-Sieg gegen den SC Tapfheim. Im Bild in Rot-Weiß zieht Christian Neubaur von Oberndorf/Eggelstetten ab, Tapfheims Andreas Federle kann ihn daran nicht hindern.
    Spielstark zeigte sich die SG Oberndorf/Eggelstetten am Samstag beim 5:1-Sieg gegen den SC Tapfheim. Im Bild in Rot-Weiß zieht Christian Neubaur von Oberndorf/Eggelstetten ab, Tapfheims Andreas Federle kann ihn daran nicht hindern. Foto: Szilvia Izsó

    Zwei Erfolgsserien von Teams aus unserem Verbreitungsgebiet hatten auch am 7. Spieltag der Kreisklasse Nord 2 Bestand: Nach ihrem Fehlstart mit zwei Auftaktpleiten konnte die neu gegründete SG Oberndorf/Eggelstetten mit dem 5:1 im Verfolgerduell gegen den SC Tapfheim nun bereits den fünften Sieg nacheinander bejubeln. Noch einen Dreier mehr in Folge hat inzwischen Spitzenreiter und Aufsteiger Fatih Spor Bäumenheim nach dem 2:0 in Höchstädt zu Buche stehen. Die SpVgg Riedlingen hat sich mit dem 3:2-Erfolg bei Altisheim-Leitheim in der Spitzengruppe etabliert, während der TSV Harburg nach dem 2:3 beim FC Donauried weiter im Tabellenkeller verharrt.

