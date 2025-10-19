TSV Rain enttäuscht gegen Niedersonthofen

Acht Tage nach dem überzeugenden 3:0-Derbysieg beim TSV Aindling reiste der TSV Rain mit breiter Brust ins Oberallgäu zur SG Niedersonthofen. Der positive Schwung aus dem Derbyerfolg sollte eigentlich in den vierten Auswärtssieg der Saison umgemünzt werden – doch daraus wurde nichts.

Personell konnten Spielertrainer Dominik Bobinger und spielender Co-Trainer Michael Knötzinger erneut nicht aus dem Vollen schöpfen. Zwar standen mit Etienne Perfetto und erstmals Jost Rittner zwei Rückkehrer wieder im Kader, dafür fielen mit Eric Adam, Serhat Fidan und Valentin Rieker gleich drei Stammkräfte aus. Als Ausrede wollte Bobinger dies jedoch keinesfalls gelten lassen.

TSV Rain gerät in Überzahl mit 0:2 in Rückstand

Nach einer ereignisarmen Anfangsphase ohne nennenswerte Torchancen wurde es in der 23. Minute erstmals turbulent: Der Niedersonthofener Maximilian Gebhart musste nach einem harten Einsteigen für zehn Minuten per Zeitstrafe vom Feld. Wer nun auf eine Drangphase der Gäste hoffte, wurde allerdings enttäuscht. Im Gegenteil, in numerischer Überzahl geriet der TSV Rain binnen weniger Minuten mit 0:2 in Rückstand. Den Anfang machte Dennis Picknik, der in der 25. Minute aus gut 40 Metern einfach abzog. Der Schuss überraschte Rains weit vor dem Tor stehenden Keeper Niklas Gordy und landete zentral im Netz. Nur vier Minuten später erhöhte Simon Frasch nach einem Stellungsfehler in der Rainer Defensive per feinem Lupfer ins Kreuzeck auf 2:0. Die Blumenstädter fanden bis zur Pause überhaupt nicht ins Spiel und boten, wie Trainer Bobinger später selbstkritisch anmerkte, „kärgliche Fußballkost“.

In der Halbzeit reagierte der Coach deutlich: Gleich drei Wechsel, sollten frischen Wind bringen - auch Bobinger selbst verließt den Platz. Tatsächlich zeigte sich der TSV Rain nach dem Seitenwechsel verbessert. Die Körpersprache stimmte nun, und in der 62. Minute belohnte sich die Mannschaft mit dem Anschlusstreffer: Nach einer präzisen Flanke von Paul Schmidt köpfte Dennis Lechner aus zentraler Position zum 1:2 ein. Kurzzeitig keimte Hoffnung auf, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Die beste Gelegenheit vergab Fatlum Talla in der 77. Minute, als Simon Frasch den Ball nach einem Freistoß per Kopf auf der Linie klärte.

In der Nachspielzeit wurde es dann noch bitter: Der gerade erst genesene Etienne Perfetto sah nach einem überharten Einsteigen gegen Frasch an der Außenlinie die Rote Karte. Am Ende stand eine verdiente 1:2-Niederlage, über die sich der TSV Rain angesichts der schwachen Vorstellung nicht beklagen konnte.

Dominik Bobinger: „Das war eine absolut verdiente Niederlage“

Bei idealem Herbstwetter blieb der TSV Rain also deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Nun gilt es, im kommenden Heimspiel gegen Oberweikertshofen die passende Reaktion zu zeigen. „Trainer Dominik Bobinger fand nach dem Abpfiff klare Worte: „Das war heute eine absolut verdiente Niederlage, unsere Leistung war schlichtweg nicht gut genug. Wir waren zu keinem Zeitpunkt richtig auf dem Platz, haben alles vermissen lassen, was es für ein ordentliches Spiel braucht: Körpersprache, Aggressivität, Einsatzbereitschaft. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass es selbst gegen Gegner, die individuell vielleicht nicht zu den Topteams gehören, schwierig wird, wenn wir nicht voll da sind – genau das haben wir heute schmerzhaft zu spüren bekommen. Wir werden den Auftritt in der kommenden Woche intensiv aufarbeiten, klar ansprechen und analysieren, was falsch gelaufen ist. So dürfen wir uns in den nächsten Spielen nicht präsentieren. Jetzt gilt es, Charakter zu zeigen und nächste Woche zuhause gegen Oberweikertshofen ein völlig anderes Gesicht auf den Platz zu bringen.“ (rui)



SG Niedersont./Martinsz.: Lukas Frasch, Manuel Bayrhof, Dennis Picknik, Alexander Lechner, Maximilian Mayer (66. Lukas Mayr), Christoph Kiesel (89. Fabian Maderholz), Kilian Durach (59. Morris Albrecht), Simon Frasch, Tim Kern (78. Dominik Linder), Lenni Tröber (66. Christian Kreuzer), Maximilian Gebhart - spielender Co-Trainer: Lukas Frasch - spielender Co-Trainer: Simon Frasch - Spielertrainer: Felix Thum

TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Dominik Bobinger (46. Etienne Perfetto), Paul Schmidt (87. Anes Zukanovic), Fabian Ott, Michael Knötzinger (59. Robin Böhm), Fatlum Talla, Markus Lohner (46. Luca Trautwein), Tino Joerss (46. Jost Rittner), Lukas Müller, Dennis Lechner - Spielertrainer: Dominik Bobinger

Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Dennis Picknik (25.), 2:0 Simon Frasch (29.), 2:1 Dennis Lechner (62.)

Rot: Etienne Perfetto (93./TSV Rain/grobes Foulspiel)