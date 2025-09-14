„Nackenschlag“ besiegelt die Rainer Niederlage

Nach fünf Spielen in Folge, in denen Fußball-Landesligist TSV Rain jeweils punkten konnte, hat das Team in Illertissen nun eine Niederlage kassiert - die zweite der bisherigen Saison. Die Mannschaft von Spielertrainer Dominik Bobinger fiel dadurch auf den fünften Tabellenrang der Landesliga Südwest ab, mit 21 Zählern.

Anders als im jüngsten Heimspiel gegen Memmingen II, stand Bobinger wieder selbst auf dem Platz. Und sein Team legte ordentlich los: Nach ersten Möglichkeiten der Rainer - unter anderem durch Ecken - brachte Fatlum Talla die Gäste in der 10. Minute in Führung. FCM-Keeper Valentin Rommel war ein Missgeschick passiert, das Talla eiskalt ausnutzte. Doch nur drei Minuten später egalisierte Maximilian Merkel die Rainer Führung. Nach starkem Solo zog er aus 15 Metern ab und traf zum Ausgleich. Der TSV Rain hatte sich kaum geschüttelt, da klingelte es schon wieder im eigenen Kasten: Finn Annabring brachte den FVI II in Front, indem er eine Unordnung im Rainer Strafraum ausnutzte. „Wir sind eigentlich gut reingekommen und dachten, wir hätten alles im Griff. Ich glaube, die zwei frühen Gegentore waren der Knackpunkt“, resümierte Bobinger später .

TSV Rain kassiert großen „Nackenschlag“ nach der Pause

Für die Rainer ging der gebrauchte Tag nach der Pause direkt weiter. In der 48. Minute erhielten die Hausherren einen Freistoß zugesprochen, den Aaron Martin ausführte. Der Schuss fand direkt den Kopf von Lukas Wentzel, der nur noch zum 3:1 einzunicken brauchte. „Ein großer Nackenschlag, so zu starten ist bitter“, musste der Rainer Spielertrainer zugeben. Doch die Gäste gaben nicht auf, vereitelten weitere Möglichkeiten der Heimelf und kamen schließlich selbst zum Zug. Erneut Fatlum Talla gelang der Anschlusstreffer. Rain versuchte weiterhin alles, um zumindest einen Punkt mitzunehmen, hatte dabei aber noch Glück, als der Schuss von Maximilian Merkel in der 88. Minute nur die Latte traf. So blieb es bei der bitteren Niederlage für die Tillystädter.

Gegen Sonthofen will der TSV Rain Wiedergutmachung betreiben

Trotz der Pleite wollte Trainer Bobinger seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen: „Solche Tage gibt es einfach, wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht und auch nicht die Körpersprache gezeigt, die wir gebraucht hätten. Das wirft uns aber nicht aus der Bahn.“ Zum Entwicklungs- und Lernprozess der Mannschaft gehöre es letztlich, auch mit solchen Niederlagen umzugehen. „Unser großes Ziel ist jetzt, gegen Sonnthofen am Samstag eine Reaktion zu zeigen. Ich weiß, dass die Jungs jetzt auch richtig Gas geben werden unter der Woche und das dann wiedergutmachen wollen. Wir besprechen am Dienstag intensiv die Fehler und auch, was dazu geführt hat, dass die Leistung nicht so gut war.“ Das Team werde nun den Blick nach vorn richten und versuchen, gegen Sonthofen (20. September, 14 Uhr) etwas Zählbares mitzunehmen.

FV Illertissen II: Rommel, Wentzel (93. Mirakaj), Kasper, Sama, Aschmann, Merkel, Sönmez, Martin (86. Uebele), Bock, Caciel (62. Brahaj), Annabring (95. Morina)

TSV Rain: Gordy, Bobinger, Schmidt, Ott, Knötzinger (61. Trautwein), Talla (79. Große), Lohner, Joerss (66. Mayr), Adam (66. Böhm), Müller, Lechner (79. Fidan)

Schiedsrichter: Kasenow (Ingolstadt) Tore: 0:1 Talla (8.), 1:1 Merkel (12.), 2:1 Annabring (15.), 3:1 Wentzel (47.), 3:2 Talla (55.) Zuschauer: 50.