TSV Rain reist mit Zuversicht nach Illertissen: Herausforderung vor kleiner Kulisse

Fußball-Landesliga

TSV Rain: „Werden die Stimmung selbst auf dem Platz machen müssen“

Mit breiter Brust reist der TSV Rain am Samstag zur zweiten Mannschaft des FV Illertissen. Dort erwartet die Tillystädter ein harter Kampf vor kleiner Kulisse.
Von Fabian Kapfer
    •
    •
    •
    Trainer Dominik Bobinger betont, dass seine Mannschaft die Vorgaben gut umsetzt. Das kann sie nun in Illertissen unter Beweis stellen.
    Trainer Dominik Bobinger betont, dass seine Mannschaft die Vorgaben gut umsetzt. Das kann sie nun in Illertissen unter Beweis stellen. Foto: Szilvia Izsó

    Dominik Bobinger hat derzeit wenig Grund, zu klagen. Mit Blick auf die Tabelle hat der Spielertrainer des TSV Rain auch kaum einen Grund dazu: Seine Mannschaft steht nach zehn Spielen in der Landesliga auf dem zweiten Tabellenplatz, hat mit nur sechs Gegentoren die beste Abwehr der Liga und hat zudem im direkten Duell gegen Schwabmünchen im August bereits bewiesen, dass qualitativ nicht viel zur Spitze fehlt. „Das funktioniert, weil alle im Kollektiv gut arbeiten. Auch wenn ich es schon häufiger gesagt habe: Ich bin wirklich sehr zufrieden, wie wir uns als Mannschaft in den vergangenen Wochen entwickelt haben“, lobt Bobinger. Nun geht es am Samstag, 13. September, zum FV Illertissen II (Anpfiff 14 Uhr). Dabei ist der TSV Rain nicht nur fußballerisch gefordert.

