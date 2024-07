Leistungssteigerung reicht dem TSV Rain nicht zum Sieg

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zum Auftaktspiel vor einer Woche gegen Erlbach verlor der TSV Rain sein Spiel beim TSV Kottern. In einer Begegnung auf Augenhöhe waren die Gäste in der turbulenten Schlussphase dem Siegtreffer näher, mussten aber in der Nachspielzeit noch das 1:2 hinnehmen.

Rains Cheftrainer Sven Zurawka veränderte seine Startelf nach der 0:1-Niederlage gegen den SV Erlbach auf drei Positionen: Sami Achir, Abwehrspieler Marcello Ljubicic, der erst vor wenigen Tagen vom VfR Garching an den Lech gewechselt ist, und Lukas Müller starteten für Siegfried Kübler, Adama Diarra und Eugen Belousow, die alle auf der Bank Platz nahmen. Ebenso wie Rains zweiter Neuzugang der vergangenen Woche, Ersatztorhüter Alen Mustedanagic.

Sami Achirs Chancen bleiben ungenutzt

Das Spiel vor 660 Zuschauern in der ABT-Arena begann flott und die Blumenstädter hatten durch Sami Achir in der 12. Minute den ersten vielversprechenden Abschluss, doch aus zehn Metern traf er den Ball nur ungenau und dieser flog neben das Tor. Langsam kamen die Hausherren auch ins Spiel und tauchten gefährlicher vor dem Rainer Tor auf. Ein Distanzschuss von Kevin Haug segelte knapp am Gehäuse vorbei. Drei Zeigerumdrehungen später versuchte es Achim Speiser aus der Ferne, scheiterte aber am Rainer Keeper Florian Rauh. Mittlerweile bestimmten die Allgäuer das Spiel und hatten mehr Zug nach vorne. Kurz vor der Pause verfehlte ein Kopfball der Gastgeber sein Ziel haarscharf. Im Gegenzug dann die große Chance von Sami Achir, die Gäste in Führung zu bringen, doch sein vielversprechender Abschluss landet im Aus. Torlos ging es in die Halbzeitpause.

Acht Minuten nach Wiederanpfiff gelang Jannik Schuster mit einem sehenswerten Schuss aus 16 Metern in den Winkel das 1:0 für die Tillystädter. Für die Allgäuer war dieser Gegentreffer wie ein Weckruf und sie erhöhten das Tempo. Nur fünf Minuten nach dem Gegentreffer der Ausgleich: Ein schnell vorgetragener Konter über die linke Seite und eine Hereingabe in die Mitte nutzte Filip Dobras und drückte den Ball zum Ausgleich über die Torlinie.

TSV Rain drängt auf den Ausgleich

In der Folge kamen die Blumenstädter wieder besser ins Spiel und hatten in der 75. Minute durch Jannik Schuster die große Chance zur erneuten Führung. Seinen Kopfball aus fünf Metern konnte der Allgäuer Torhüter jedoch parieren. In den letzten zehn Minuten spielten nur noch die Blumenstädter. Siegfried Kübler (87.) mit einem Fernschuss und Arsim Kardirolli (88.) kurz nach seiner Einwechslung mit einem Schlenzer konnten ihre Chancen nicht nutzen. In der Nachspielzeit fiel das 2:1 für die Hausherren: Das Tor, ein Spiegelbild des ersten Treffers, erzielte der eingewechselte Samuel Barth, der eine Hereingabe von der linken Seite im Zentrum zum 2:1-Siegtreffer und gleichzeitig Endstand einschob. Die Gastgeber brachen in Jubel aus und feierten anschließend das 150-jährige Bestehen ihres Vereins. Trotz der unglücklichen Niederlage zeigte die junge Mannschaft des TSV Rain eine starke Leistung, die Mut für die kommenden Aufgaben macht.

Trainer Sven Zurawka bescheinigt seinem Team ordentliche Leistung

„Wir hatten in der ersten Halbzeit deutlich mehr Ballbesitz und in den ersten 15 Minuten zwei gute Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. In den letzten Minuten waren wir wieder am Drücker und hatten erneut zwei gute Torchancen, die wir nicht verwerten konnten. Insgesamt war ich mit der Leistung sehr zufrieden und habe das den Jungs auch so mitgeteilt. Wir haben sehr, sehr unglücklich verloren. Trotzdem stimmt mich die Leistung zuversichtlich für die kommenden Spiele. Mir ist nicht bange, dass wir den Bock umstoßen werden, da die heutige Leistung gepasst hat“, analysierte Coach Sven Zurawka die Niederlage.

Icon Vergrößern Hängende Köpfe gab es beim TSV Rain nach dem Spiel - im Hintergrund feiern die Allgäuer den Sieg. Foto: Gerd Jung Icon Schließen Schließen Hängende Köpfe gab es beim TSV Rain nach dem Spiel - im Hintergrund feiern die Allgäuer den Sieg. Foto: Gerd Jung

TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Tim Buchmann, Michael Singer (59. Lukas Yilmaz), Filip Dobras (84. Efe Özcan), Roland Fichtl, Matthias Jocham, Kai Dusch, Joichiro Shibata (71. Martin Dausch), Kevin Haug (71. Adrian Heim), Achim Speiser (59. Samuel Barth) - Trainer:

TSV Rain: Florian Rauh, Jannik Schuster, Benito Alisanovic, Giovanni Pollio, Marcello Ljubicic, Etienne Perfetto, Leo Haas, Lukas Müller (66. Adama Diarra), Gabriel Hasenbichler (84. Nils Nocke), Marc Sodji (88. Arsim Kadirolli), Sami Achir (66. Siegfried Kübler) - Trainer: Sven Zurawka

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) Tore: 0:1 Jannik Schuster (53.), 1:1 Filip Dobras (58.), 2:1 Samuel Barth (90.+4) Zuschauer: 660