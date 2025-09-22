TSV Rain zeigt gegen den TV Waal die „richtige Reaktion“

Das war genau die richtige Reaktion! Nach dem verpatzten Saisonauftakt in der Landesliga Westsüdwest mit einem Unentschieden gegen die eigene Zweite setzte der TSV Rain I in seinem ersten „echten“ Heimspiel gegen den TV Waal ein wichtiges Zeichen und gewann die Partie souverän mit 8:2. Besonders erfreulich aus Sicht der Gastgeber: Spitzenspieler Gerhard Wittmeier präsentierte sich wieder als gewohnt spielstarkes Zugpferd für das gesamte Team, gewann seine beiden Einzel gegen Quirin Dempf und Michael Endhart jeweils sicher mit 3:1 Sätzen und blieb im Doppel zusammen mit Marco Klein gegen Dempf/Heim gar ohne Satzverlust.

TSV Rain glänzt mit Doppelstärke

Überhaupt beeindruckten die Doppel: Hatten sie in der Vorwoche noch bedenklich „gewackelt“, so präsentierten sich diesmal beide TSV-Duos stark verbessert - auch Genz/Nothofer ließen ihren Kontrahenten Endhart/Schleich keinen Satzgewinn und brachten die Partie damit früh in die richtigen Gleise. Natürlich spielte es den Rainern in die Karten, dass die Gäste aus dem Ostallgäu ersatzgeschwächt nach Nordschwaben gekommen waren - trotzdem war es vorher nicht absehbar, dass die Partie bereits nach dem ersten Einzeldurchgang entschieden war. Neben Wittmeier punktete nämlich auch Klein nach einer sehenswerten Auseinandersetzung mit dem Gäste-Einser Michael Endhart (12:10 im fünften Satz), Jürgen Genz drehte einen 1:2-Satzrückstand gegen Routinier Helmut Heim und Matthias Nothofer hatte nur im ersten Satz Schwierigkeiten mit Sandro Schleich.

Teamkapitän lobt die Mannschaftsleistung

Erst nach Wittmeiers zweitem Erfolg gaben die Gäste vom TV Waal ein Lebenszeichen von sich: Dempf mit einem Fünfsatzsieg über Klein und Schleich (3:1 gegen Genz) verkürzten das Zwischenresultat auf 7:2, doch im letzten Einzel des Tages ließ Nothofer gegen Heim nichts mehr zu und erhöhte zum 8:2. „Darauf kann man aufbauen!“, lobte der Kapitän nach seinem zweiten Einzelerfolg die Mannschaftsleistung. Als einziges Team mit bereits zwei absolvierten Spielen belegt der TSV Rain nun - zumindest vorübergehend - den ersten Platz in der Tabelle.

Fürs Erste hat der TSV nun Gelegenheit zum Durchatmen, ehe am 4. Oktober der erste richtig dicke Brocken ansteht - dann geht es zum Verbandsliga-Absteiger Post SV Augsburg mit dem Ex-Rainer Thomas Wittl. Die zweite Mannschaft des TSV Rain hat sogar noch länger Pause, sie bestreitet erst am 11. Oktober ihr zweites Ligaspiel. Dann geht es zum SV Steinheim. (wrö)