Saisonstart geglückt: TSV Rain fährt gegen Ehekirchen ersten Sieg ein

Der TSV Rain hat im Derby gegen den FC Ehekirchen 2:0 (0:0) gewonnen und damit den ersten Saisonsieg eingetütet. In einer teilweise zähen Partie setzten sich die Hausherren verdient durch. Der Auftakt in die Landesligasaison ist der Mannschaft von Spielertrainer Dominik Bobinger mit vier Punkten somit geglückt. Zudem gelang es den Tillystädtern, auch im zweiten Spiel der Saison ohne Gegentor zu bleiben.

Den schwungvolleren Start erwischten die Gastgeber im roten Trikot. Die Rainer kombinierten sich gut durch die Reihen der Gäste, gefährliche Aktionen gelangen aber nicht. Ehekirchen brauchte gut zehn Minuten, kam dann aber ebenfalls besser ins Spiel, das über weite Strecken des ersten Durchgangs relativ ereignisarm daherkam. Auf tiefem Untergrund fehlte den Akteuren häufig die Präzision. Einige vielversprechende Ansätze der Rainer verebbten, bevor es im letzten Drittel gefährlich werden konnte.

TSV Rain mit Chancenplus, aber zunächst ohne Tor

Nach 35. Minuten sorgte eine Standardsituation für die bis dato gefährlichste Gelegenheit des Spiels: Eine Hereingabe aus dem Halbfeld von Fatlum Talla erreichte Dennis Lechner, dessen Versuch abgefälscht knapp am linken Torpfosten vorbeiflog. Kurz darauf wurde es auf der Gegenseite gefährlich. Jakob Schmid wurde auf der rechten Seite freigespielt, schoss im Sprint jedoch am herausstürmenden Niklas Gordy und am Tor vorbei (37.). Unmittelbar vor der Halbzeitpause wurde es auf Rainer Seite wieder über Lechner gefährlich. Er setzte sich gegen mehrere Gegenspieler sehenswert durch, scheiterte aber in letzter Instanz mit einem zu zentralen Abschluss an Gästekeeper Neumaier (44.). Torlos, mit einem leichten Chancenplus für die Hausherren, ging es in die Kabinen.

Joker Eric Adam bringt Rain in Führung

Auch im zweiten Durchgang gestaltete sich die Partie vor 470 Zuschauerinnen und Zuschauern zäh. In der 58. Minute bot sich Ehekirchen eine vielversprechende Freistoßsituation zentral vor dem Sechzehner der Gastgeber. Jonas Halbmeyers Versuch wurde von der Mauer zur Ecke abgefälscht. Das Engagement war dem TSV Rain im ersten Heimspiel der Landesliga-Saison nicht abzusprechen. In der Defensive ließ das Bobinger-Team kaum etwas zu. Das Tempo und die Präzision ließen sie aber gerade im Angriffsdrittel oft vermissen. Es dauerte bis zur 67. Minute, ehe Neumaier einen Schuss der Rainer parieren musste. Tallas Versuch aus spitzem Winkel konnte er zur Ecke klären.

Der TSV Rain (mit Dennis Lechner, in Rot) bestritt sein erstes Saisonheimspiel vor rund 470 Zuschauenden. Foto: Szilvia Izsó

Für das erste Tor des Tages war ein Einwechselspieler verantwortlich. In der 72. Minute gelang Rain dann durch Eric Adam das 1:0. Auf der rechten Angriffsseite setzte er sich mit Tempo durch und schloss aus elf Metern flach ins linke untere Eck ab. Dann lief für die Gastgeber alles nach Plan, auch weil sich Ehekirchen durch eine Dummheit selbst schwächte. Nach einem taktischen Foul schoss Halbmeyer den Ball weg. Dafür gab es jeweils den gelben Karton von Schiedsrichter Maximilian Riedel – und somit in der Konsequenz die Ampelkarte (77.). Die Entscheidung gelang Rain in der 87. Minute. Einen gefühlvoll getretenen Freistoß von Michael Knötzinger köpfte Jannik Schuster am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz ein.

TSV Rain Gordy – Schmidt (90.+2 Huck), Bobinger, Schuster, Lohner – Talla (84. Mayr), Joerss (90.+1 Trautwein), Knötzinger, Fidan (65. Adam) – Große, Lechner (89. Böhm)

FC Ehekirchen Neumaier – Hardok, Bottenschein (74. Gschwender), Labus, Tozakoglu - Schmid, Burkhardt, Halbmeyer, J. Hollinger (69. Schaff) – Lauber – Ch. Hollinger

Tore 1:0 Adam (72.), 2:0 Schuster (87. ) Schiedsrichter Maximilian Riedel (Horgau) Gelb Talla, Bobinger, Adam – Schaff Gelb-Rot Halbmeyer (77./Ehekirchen) Zuschauer 470