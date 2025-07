TSV Rain stellt sich auf „heißen Tanz“ gegen Ehekirchen ein

Mit drei Punkten in die Saison zu starten, wäre Dominik Bobinger natürlich doch etwas lieber gewesen. Um im ersten Heimspiel der Saison mehr herauszuholen als beim torlosen Remis gegen Aystetten, fordert der Spielertrainer des TSV Rain: „Wir müssen die Nervosität ablegen und alle im Kader müssen an ihre Leistungsgrenze gehen. Das erwarte ich am Samstag, vor allem in unserem Derby gegen Ehekirchen.“ Das sei schließlich schon ein besonderes Spiel für den Heimspielauftakt am Samstag im eigenen Georg-Weber-Stadion (Anpfiff 14 Uhr), findet der 35-Jährige.

