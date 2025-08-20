TSV Rain überzeugt bei 4:0-Sieg gegen TSV Dachau

Der TSV Rain hat am Dienstag im Georg-Weber-Stadion ein echtes Ausrufezeichen gesetzt: Mit einem hochverdienten 4:0-Erfolg gegen den TSV Dachau begeisterte die Mannschaft von Spielertrainer Dominik Bobinger ihre rund 280 Fans und kletterte damit auf den dritten Tabellenplatz. Im Vergleich zum 2:1-Auswärtserfolg beim FC Kempten nahm Bobinger eine Veränderung in der Startelf vor und ließ sich selbst zunächst auf der Bank. Für ihn rückte Lukas Müller in die Anfangsformation. Von Beginn an war der Wille der Rainer spürbar, die Partie unbedingt für sich zu entscheiden.

