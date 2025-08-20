Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

TSV Rain glänzt mit starkem 4:0-Sieg gegen Dachau – Fans begeistert!

Fußball

TSV Rain überzeugt bei 4:0-Sieg gegen TSV Dachau

Der TSV Rain gewinnt gegen den TSV Dachau mit 4:0 (3:0) und macht schon vor der Pause alles klar. Was Trainer Dominik Bobinger besonders gut gefallen hat.
Von Gerd Jung
    • |
    • |
    • |
    Von Beginn an zeigte der TSV Rain viel Willen, die Partie zu entscheiden, hier Lukas Müller von TSV Rain/Lech.
    Von Beginn an zeigte der TSV Rain viel Willen, die Partie zu entscheiden, hier Lukas Müller von TSV Rain/Lech. Foto: Szilvia Izsó

    Der TSV Rain hat am Dienstag im Georg-Weber-Stadion ein echtes Ausrufezeichen gesetzt: Mit einem hochverdienten 4:0-Erfolg gegen den TSV Dachau begeisterte die Mannschaft von Spielertrainer Dominik Bobinger ihre rund 280 Fans und kletterte damit auf den dritten Tabellenplatz. Im Vergleich zum 2:1-Auswärtserfolg beim FC Kempten nahm Bobinger eine Veränderung in der Startelf vor und ließ sich selbst zunächst auf der Bank. Für ihn rückte Lukas Müller in die Anfangsformation. Von Beginn an war der Wille der Rainer spürbar, die Partie unbedingt für sich zu entscheiden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden