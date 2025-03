Der TSV Rain muss einen weiteren Rückschlag verkraften

Im Kampf um den Klassenerhalt möchte der TSV Rain rasch die ersten Punkte im Jahr 2025 holen. Im ersten Anlauf verpasste das Team in Deisenhofen knapp einen Zähler, als es kurz vor Schluss das 0:1 kassierte. Nun tritt das Team aus der Blumenstadt am Samstag beim SV Schalding-Heining (14 Uhr) an. Aktuell sind die Niederbayern Tabellenzweiter und mittendrin im Kampf um den Aufstieg. Für Rains Trainer Sven Zurawka gestaltete sich die Vorbereitung auf dieses Spiel allerdings schwierig.

