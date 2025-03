TSV Rain entgeht kurz vor Schluss ein Punkt gegen Deisenhofen

Lange Zeit sah es zum Auftakt der Frühjahrsrunde der Fußball-Bayernliga nach einem verdienten Punktgewinn für den TSV Rain aus. Doch drei Minuten vor dem Schlusspfiff setzte Alexander Mehring mit einem platzierten Schuss aus 15 Metern ins linke Toreck den entscheidenden Treffer zum 1:0-Endstand für den FC Deisenhofen. Damit musste der TSV Rain nach einer couragierten Leistung ohne Zählbares die Heimreise antreten.

Unter der Leitung von Schiedsrichter Andreas Stolorz entwickelte sich von Beginn an eine temporeiche Partie, in der beide Teams auf lange Abtastphasen verzichteten. Bereits in der fünften Minute hatte Siegfried Kübler die große Chance zur Führung für Rain, verzog jedoch aus kurzer Distanz. Die Hausherren kamen in der 13. Minute zu ihrer ersten vielversprechenden Gelegenheit, als Paul Schemat das Tor der Gäste nur knapp verfehlte.

Fußball-Bayernliga: Deisenhofen und Rain liefern sich intensives Match

Das Spiel blieb intensiv und bot zahlreiche Torraumszenen. In der 21. Minute scheiterte Marc Sodji mit einem Schuss durch die Mitte, den Deisenhofens Schlussmann nur nach vorne abwehren konnte. Bryan Stubhan setzte den Nachschuss jedoch an den Pfosten und verpasste somit die Führung für die Gäste. Auf der Gegenseite war Rains Torhüter Fabian Eutinger innerhalb weniger Minuten gleich dreimal gefordert: Mit starken Reflexen parierte er Chancen von Paul Schemat sowie zwei Abschlüsse von Jan Krettek und hielt sein Team im Spiel. Trotz des hohen Tempos blieben weitere Hochkaräter aus, sodass es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause ging.

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich den 100 Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz in Deisenhofen ein packendes Duell. Der TSV Rain zeigte sich weiterhin engagiert, doch weder Altin Maxhuni (52.) noch Marc Sodji (65.) konnten Deisenhofens Torhüter Maximilian Obermaier ernsthaft in Bedrängnis bringen. Auf der anderen Seite wurde auch der FC Deisenhofen mehrfach gefährlich, fand jedoch in Fabian Eutinger seinen Meister. In der 70. Minute verfehlte Georg Jungkunz mit einem Distanzschuss das Rainer Gehäuse nur um Haaresbreite.

Jannik Schusters Ausgleichschance bleibt am Ende ungenutzt

In der Schlussphase übernahm Deisenhofen zunehmend die Kontrolle, ohne jedoch zwingend zu wirken. Die Partie schien auf ein leistungsgerechtes 0:0 hinauszulaufen, bis die 87. Minute das Spiel entschied: Der eingewechselte Alexander Mehring traf mit einer sehenswerten Direktabnahme aus 14 Metern unhaltbar ins linke Eck und löste damit grenzenlosen Jubel bei den Gastgebern aus. Die Blumenstädter warfen in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne und kamen in der Schlusssekunde zur großen Ausgleichschance: Jannik Schuster zog aus zentraler Position in Höhe des Elfmeterpunkts ab, jagte den Ball jedoch knapp über die Querlatte. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie und der TSV Rain musste sich trotz einer starken Leistung geschlagen geben.

FC Deisenhofen: Obermeier, Vodermeier, Köber, Gkasimpagiazov (52. Seidl), Edenhofer, Jungkunz, Müller-Wiesen, Kopp, Jost (37. Semmler), Schemat (63. Mehring), Krettek (74. Yilmaz) – Trainer: Andreas Pummer

TSV Rain/Lech: Eutinger, Schuster, Alisanovic, Pollio, Stubhan (74. Ljubicic), Maxhuni, Kübler (87. Diarra), Haas, Müller, Sodji, Achir (67. Nocke) – Trainer: Sven Zurawka

Schiedsrichter: Andreas Stolorz (Irchenrieth) Zuschauer: 100 Tore: 1:0 Alexander Mehring (87.)