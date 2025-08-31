Kein Sieger im Spitzenspiel: TSV Rain rettet spät einen Punkt in Schwabmünchen

Das Spitzenspiel der Landesliga zwischen dem TSV Schwabmünchen und dem TSV Rain endete am Sonntagnachmittag ohne einen Sieger. Das Duell zwischen Spitzenreiter Schwabmünchen, der die beste Offensive der Liga stellt, und dem Tabellenzweiten TSV Rain, der nach wie vor die wenigsten Gegentore kassiert hat, endete 2:2 (0:1). Die Tillystädter rutschen durch den Punktgewinn auf Rang drei in der Tabelle ab, dürften sich aber dennoch glücklich schätzen. Während das Team von Trainer Dominik Bobinger in der Vorwoche gegen Stätzling mit dem Schlusspfiff den Ausgleich bekam, erzielte es nun in Schwabmünchen in der 90. Minute den umjubelten Treffer. Ähnlich wie gegen Stätzling zeigte Rain jedoch wieder zwei unterschiedliche Halbzeiten.

