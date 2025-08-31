Icon Menü
Spitzenspiel endet mit dramatischem Ausgleich: TSV Rain rettet 2:2 in Schwabmünchen

Fußball-Landesliga

Kein Sieger im Spitzenspiel: TSV Rain rettet spät einen Punkt in Schwabmünchen

Kurz vor Schluss gelingt dem TSV Rain am Sonntagnachmittag der Ausgleichstreffer beim Topspiel in Schwabmünchen. Ein Rückkehrer sorgt für den späten Jubel.
Von Fabian Kapfer
    • |
    • |
    • |
    Wieder ein spätes Tor im Landesliga-Spiel des TSV Rain brachte am Ende ein gerechtes 2:2-Remis im Spiel gegen den TSV Schwabmünchen. Fast erdrückt vom Jubel: Etienne Perfetto nach dem 2:2.
    Foto: Gerd Jung

    Das Spitzenspiel der Landesliga zwischen dem TSV Schwabmünchen und dem TSV Rain endete am Sonntagnachmittag ohne einen Sieger. Das Duell zwischen Spitzenreiter Schwabmünchen, der die beste Offensive der Liga stellt, und dem Tabellenzweiten TSV Rain, der nach wie vor die wenigsten Gegentore kassiert hat, endete 2:2 (0:1). Die Tillystädter rutschen durch den Punktgewinn auf Rang drei in der Tabelle ab, dürften sich aber dennoch glücklich schätzen. Während das Team von Trainer Dominik Bobinger in der Vorwoche gegen Stätzling mit dem Schlusspfiff den Ausgleich bekam, erzielte es nun in Schwabmünchen in der 90. Minute den umjubelten Treffer. Ähnlich wie gegen Stätzling zeigte Rain jedoch wieder zwei unterschiedliche Halbzeiten.

