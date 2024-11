Elfmeter-Duell: TSV Rain erkämpft sich Remis beim FC Memmingen

Zum zweiten Mal in Folge gelang es dem TSV Rain, sich gegen ein Top-Team der Liga schadlos zu halten: Mit einem hart erkämpften 1:1 beim FC Memmingen ergatterten die Blumenstädter einen Punkt. Die beiden Tore fielen bereits in der ersten Halbzeit – jeweils durch Strafstöße: Ein Handelfmeter brachte die Führung für Memmingen, während ein Foulelfmeter den Gästen den verdienten Ausgleich sicherte.

Cheftrainer Sven Zurawka setzte auf die bewährte Startformation, die bereits beim 2:2 gegen den TSV Kottern überzeugt hatte.

Allgäuer können ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzen

Die Blumenstädter begegneten den spielstarken Gastgebern von Beginn an auf Augenhöhe, hatten aber schon früh Glück, als ein Schuss von Nico Nollenberger in der fünften Minute von Benito Alisanovic auf der Linie geklärt wurde. Drei Minuten später kam Lukas Rietzler nach einem Zuspiel im Sechzehner einen Schritt zu spät und verpasste den Abschluss. Doch auch die Gäste kamen zu Chancen: Sami Achir wurde im letzten Moment vom Memminger Torhüter gestoppt und Etienne Perfetto scheiterte kurz darauf mit einem satten Distanzschuss. Obwohl die Allgäuer mehr Ballbesitz hatten und technisch überlegen waren, hielt Rain die Partie lange offen.

Nach 20 Minuten setzte Leo Haas einen Freistoß knapp neben das Tor, danach kamen die Allgäuer besser ins Spiel, ohne zu überzeugen. Nach einer halben Stunde entschied der Schiedsrichter nach einem Handspiel im Strafraum auf Elfmeter, den Lukas Rietzler halbhoch ins rechte Toreck zur 1:0-Führung verwandelte. In der 36. Minute hatte Memmingen eine weitere Großchance, doch David Günes schoss aus sieben Metern am Tor vorbei. Danach wurde es noch einmal gefährlich im Memminger Strafraum: Zunächst sorgte Etienne Perfetto mit einem satten Schuss aus 18 Metern nach einer zu kurzen Abwehr des Keepers für Aufsehen, ehe Marc Sodji in der Nachspielzeit von Pascal Meier im Strafraum gefoult wurde. Sami Achir trat zum fälligen Strafstoß an und verwandelte souverän ins linke Eck - der verdiente Ausgleich zum 1:1-Pausenstand.

TSV Rain setzt Memmingen in der zweiten Hälfte unter Druck

Nach dem Seitenwechsel agierten beide Mannschaften zunächst vorsichtig. Ab der 55. Minute übernahm Rain die Initiative und setzte die Memminger Abwehr mit hohem Pressing unter Druck, ohne jedoch zu klaren Torchancen zu kommen. Mit zunehmender Spieldauer verflachte die Partie etwas. Gegen Ende drängten die Hausherren wieder auf die Führung: In der 70. Minute parierte Fabian Eutinger einen wuchtigen Kopfball von Günes mit einer Glanzparade. Trotz einiger brenzliger Situationen blieben die Rainer defensiv stabil und ließen in den Schlussminuten nur noch eine echte Chance zu - ein Schuss aus naher Distanz nach einer Ecke ging jedoch am Tor vorbei. Nach dem Schlusspfiff freute sich die Mannschaft des TSV Rain über den verdienten Punktgewinn. Dank einer kämpferischen Leistung und einer taktisch perfekten Einstellung von Trainer Zurawka sicherten sich die Tillystädter einen Punkt beim Regionalligaabsteiger.

Sven Zurawka: „Stolz auf die Energe und den Zusammenhalt“ seiner Mannschaft

Rains Trainer Sven Zurawka fasste das Spiel seiner Mannschaft folgendermaßen zusammen: „Beide Halbzeiten waren von einem ähnlichen Spielverlauf geprägt. Wir sind gut gestartet und hatten auch vielversprechende Chancen. Doch danach kam Memmingen besser ins Spiel, erarbeitete sich gute Tormöglichkeiten und erzielte schließlich das 1:0 per Handelfmeter. Kurz vor der Halbzeit konnten wir jedoch durch einen Elfmeter den Ausgleich erzielen, was uns mit einem guten Gefühl in die Pause gehen ließ. In der zweiten Halbzeit zeigten wir in den ersten 25 Minuten eine starke Leistung und kontrollierten das Spiel, ohne dass Memmingen bis zur 70. Minute zu nennenswerten Torchancen kam. In den letzten 20 Minuten drängte jedoch Memmingen und setzte uns in unserer eigenen Hälfte unter Druck. Insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Phasen hatten. Aus meiner Sicht ein verdienter Punktgewinn für uns, gerade bei einem so starken Gegner.“

Als Nächstes hat der TSV Rain ein spielfreies Wochenende, bevor es nach Deisenhofen geht, wo Zurawkas Team erneut punkten wolle und müsse. „Es ist wichtig, dass wir diesen Weg fortsetzen, und ich bin stolz auf die Energie und den Zusammenhalt, den die Mannschaft auf den Platz bringt“, so der Übungsleiter.

FC Memmingen: Lukas da Silva-Pötzinger, David Remiger, Jakob Gräser, Maximilian Dolinski, David Bauer, Lukas Rietzler, David Günes, Luis Vetter, Nico Nollenberger (46. Michael Bergmann), Pascal Maier (62. Matthias Moser), David Spizert (78. Kevin Lochbrunner) - Trainer: Matthias Günes

TSV Rain/Lech: Fabian Eutinger, Jannik Schuster, Benito Alisanovic, Marcello Ljubicic, Etienne Perfetto (86. Paulo Sostaric), Siegfried Kübler (74. Jake Parish), Leo Haas, Lukas Müller, Fabian Ott, Marc Sodji, Sami Achir (90. Julian Kopp) - Trainer: Sven Zurawka

Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) Tore: 1:0 Lukas Rietzler (31. Handelfmeter), 1:1 Sami Achir (45.+1 Foulelfmeter) Zuschauer: 415