TSV Rain: Joker Jonas Veh sticht in Hollenbach

Mit einem späten, aber hochverdienten 1:0-Erfolg beim TSV Hollenbach sicherte sich der TSV Rain den zweiten Saisonsieg in der Landesliga Südwest, nachdem das Team am vergangenen Wochenende bereits gegen Ehekirchen gewonnen hatte. Matchwinner war Joker Jonas Veh, der in der 85. Minute per Kopf den entscheidenden Treffer erzielte. Es war der Lohn für eine über weite Strecken dominierende Vorstellung der Blumenstädter, die auch im dritten Saisonspiel ohne Gegentor blieben.

Nach einer kurzen Abtastphase übernahmen die Gäste aus Rain früh die Kontrolle über das Spielgeschehen. Bereits in der 6. Spielminute hatte Spielertrainer Dominik Bobinger die erste Gelegenheit, als er eine Flanke per Kopf nur knapp neben das Tor setzte. Auch in der Folgezeit blieb der TSV Rain das aktivere Team, während die Gastgeber lediglich selten Entlastung fanden. Einziger nennenswerter Abschluss der Hollenbacher im ersten Durchgang war ein Distanzschuss von Elias Ruisinger in der 13. Minute. TSV-Keeper Niklas Gordy war jedoch auf dem Posten und parierte souverän. In der Offensive fehlte es den Rainer Angriffsbemühungen zunächst noch an der letzten Präzision. Fatlum Talla hatte innerhalb weniger Minuten gleich drei aussichtsreiche Möglichkeiten (24., 29., 31.), doch entweder ging der Ball am Tor vorbei oder ein Abwehrspieler konnte im letzten Moment noch blocken. Trotz klarer Feldüberlegenheit und einem ruhigen Spielaufbau schafften es die Blumenstädter bis zur Pause nicht, die Überlegenheit in Zählbares umzuwandeln, so ging es torlos in die Kabinen.

TSV Rain dominiert das Spiel

Auch im zweiten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild: Rain dominierte das Geschehen, kombinierte sicher durchs Mittelfeld, scheiterte jedoch immer wieder an der aufmerksamen Defensive der Gastgeber oder an der eigenen Abschlussschwäche. Defensiv hingegen präsentierte sich der TSV einmal mehr stabil. In der 79. Minute musste sich Niklas Gordy allerdings nochmals auszeichnen, als er einen scharfen Distanzschuss von Marcel Schäfer mit einer Glanzparade entschärfte.

Erlösung in der 85. Minute: Der TSV Rain jubelt über das Tor des Tages von Jonas Veh. Foto: Gerd Jung

Der erlösende Moment folgte schließlich in der 85. Minute: Eine präzise getretene Ecke von Fatlum Talla segelte von der rechten Seite in den Strafraum, wo der eingewechselte Jonas Veh goldrichtig stand und den Ball aus rund vier Metern per wuchtigem Kopfball zum 1:0 ins Netz beförderte. Ein Tor, das die überlegene Leistung der Tillystädter an diesem Tag unterstrich. In den verbleibenden Minuten ließ der TSV Rain nichts mehr anbrennen und brachte den knappen Vorsprung routiniert über die Zeit. Der Jubel nach dem Schlusspfiff war entsprechend groß, nicht nur über den verdienten Auswärtssieg, sondern auch über die weiterhin makellose Defensivbilanz.

Erstes Topspiel der Saison im Rainer Georg-Weber-Stadion

Mit sieben Punkten aus drei Spielen rangiert der TSV Rain aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Am kommenden Samstag kommt es im Georg-Weber-Stadion zum ersten echten Topspiel der Saison, wenn der punktgleiche Tabellendritte TSV Jetzendorf zu Gast ist. Anpfiff der mit Spannung erwarteten Begegnung ist um 14 Uhr.

TSV Hollenbach: Jozo Derek, Martin Knauer, Simon Ruisinger (70. Michael Fischer), Raoul Leser, Samuel Higl (86. Lukas Falk), Elias Ruisinger, Fatih Cosar, Florian Leitenmayer, Maximilian Zeyer (68. Danijel Malinic), Jonas Ruisinger (57. Luis Hungbaur), Michael Schäfer - Trainer: Christoph Burkhard - Trainer: Daniel Zweckbronner - Trainer: Fatih Cosar

TSV Rain: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Dominik Bobinger, Paul Schmidt, Fabian Ott (77. Jonas Veh), Michael Knötzinger (90. Luca Trautwein), Fatlum Talla (90. Serhat Fidan), Markus Lohner, Tino Joerss (61. Eric Adam), Dennis Lechner, Roman Große (46. Marcel Mayr) - Trainer: Jannik Schuster - Trainer: Dominik Bobinger



Schiedsrichter: Felix Albegger (München) Tore: 0:1 Jonas Veh (85.) Zuschauer: 395