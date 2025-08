Rainer Defensive im Topspiel erneut nicht zu knacken

Im vierten Saisonspiel zeigte sich der TSV Rain erneut in guter Form. Mit dem vierten Zu-Null-Spiel in Folge und einer überzeugenden ersten Halbzeit setzten sich die Blumenstädter mit 2:0 gegen den TSV Jetzendorf durch. Damit übernahm das Team von Spielertrainer Dominik Bobinger zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Landesliga Südwest.

Im Vergleich zum 1:0-Erfolg in Hollenbach nahm Bobinger zwei personelle Änderungen vor. Eric Adam und Marcel Mayr rückten in die Startformation, während Tino Joerss und Roman Große zunächst auf der Bank Platz nahmen.

Starker Regen beeinflusst das Landesliga-Spiel

Pünktlich zum Anpfiff setzte starker Regen ein, der das Spielgeschehen maßgeblich beeinflusste. Das nasse Geläuf sorgte für zahlreiche Ausrutscher und erschwerte beiden Mannschaften den kontrollierten Spielaufbau. Doch die Hausherren zeigten sich davon unbeeindruckt und schlugen früh zu: In der 7. Minute setzte Michael Knötzinger mit einem mustergültigen Pass aus der eigenen Hälfte Dennis Lechner in Szene. Der Angreifer ließ seinen Gegenspieler stehen und vollendete eiskalt zur 1:0-Führung.

Auch danach blieb Rain das spielbestimmende Team. Die erste nennenswerte Offensivaktion der Gäste gab es nach 25 Minuten, als Florian Kobold per Kopf knapp am Tor vorbei zielte. Sieben Minuten später war es Marcel Mayr (32.), der nach einem Zuspiel von Lechner seine Gegenspieler im Strafraum abschüttelte und aus kurzer Distanz zum 2:0 traf. Die Partie nahm nun an Intensität zu. Nach einem Foul kurz vor dem Rainer Strafraum hatte Leon Nuhanovic die Chance zum Anschluss, doch TSV-Keeper Niklas Gordy parierte den scharfen Freistoß reaktionsschnell.

Marcel Mayr erzielt hier den zweiten Treffer des Spiels. Foto: Gerd Jung

Kurz darauf schwächten sich die Gäste selbst: Eric Adam startete an der Mittellinie ein Solo, lief auf das gegnerische Tor zu, wurde jedoch von Jetzendorfs Dustin Kothmair zu Fall gebracht. Die folgerichtige Entscheidung des Schiedsrichters: Rote Karte wegen einer Notbremse. Kurz vor der Pause hätte Dennis Lechner beinahe per Kopf den dritten Treffer erzielt, doch Jetzendorfs Schlussmann vereitelte die Gelegenheit. Mit einer verdienten 2:0-Führung ging es in die Kabine.

TSV Rain lässt am Ende nichts mehr anbrennen

Nach dem Seitenwechsel blieb Rain zunächst spielbestimmend. Lechner scheiterte mit einer Direktabnahme und Adam verzog wenig später aus der Distanz knapp. In der Folge übernahmen jedoch die Gäste zunehmend die Spielkontrolle. Es war zeitweise nicht zu bemerken, dass sie einen Spieler weniger auf den Platz hatten. Hannes Frank (64.) und erneut Nuhanovic (68.) prüften Gordy, der beide Male souverän parierte und seinen Kasten sauber hielt. Die größte Rainer Chance zur Vorentscheidung hatte Tino Joerss in der 78. Minute, als sein Flachschuss aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf. In der Schlussphase verwaltete der TSV Rain das Ergebnis clever und ließ defensiv nichts mehr anbrennen.

Mit dem Remis zu Saisonbeginn und zuletzt drei Siegen in Folge und weiterhin ohne Gegentor ist der Saisonstart für die Tillystädter rundum gelungen. In den kommenden beiden Wochen stehen mit den Auswärtsspielen beim VfB Durach und beim FC Kempten nun zwei Herausforderungen im Allgäu bevor.

Trainer Dominik Bobinger: „Frühes Gegentor hat uns Sicherheit gegeben“

Trainer Dominik Bobinger zog nach Abpfiff ein positives Fazit: „Wie erwartet war es ein intensives Spiel gegen eine fußballerisch starke Jetzendorfer Mannschaft. Das frühe Führungstor hat uns natürlich in die Karten gespielt und die nötige Sicherheit gegeben. Im Anschluss haben wir weiter mutig auf das zweite Tor gedrängt. Die schwierigen Witterungsbedingungen durch den Starkregen haben es beiden Teams nicht leicht gemacht. Nach der Roten Karten war uns bewusst, dass der Gegner in Unterzahl nicht aufgeben und in der zweiten Halbzeit nochmal alles versuchen wird. Meine Mannschaft hat über 90 Minuten höchst konzentriert gearbeitet und taktisch ist unser Plan voll aufgegangen. Am Ende kann ich meiner Mannschaft nur ein großes Kompliment machen: Sie war fokussiert, hat füreinander gearbeitet und am Ende völlig verdient gewonnen, weil sie den Sieg unbedingt wollte und mehr investiert hat als der Gegner.“

TSV Rain: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Dominik Bobinger, Paul Schmidt, Fabian Ott, Michael Knötzinger, Fatlum Talla (88. Serhat Fidan), Markus Lohner, Marcel Mayr (63. Jonas Veh), Eric Adam (66. Tino Joerss), Dennis Lechner (69. Roman Große) - Trainer: Dominik Bobinger

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Frederic Rist, Dustin Kothmair, Dominik Schloßbauer, Tim Greifenegger, Leon Grauvogl, Benedict Geuenich, Julius Donnert, Florian Kobold, Hannes Frank, Leon Nuhanovic - Trainer: Markus Pöllner

Schiedsrichter: Michael Emmert (Flachslanden) Tore: 1:0 Dennis Lechner (7.), 2:0 Marcel Mayr (32.) Rot: Dustin Kothmair (39./TSV Jetzendorf/Nptbremse) Zuschauer: 300