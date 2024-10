Dramatischer Turn-Krimi des TSV Monheim: Entscheidung im letzten Duell

Es wurde der erwartete enge Wettkampf und das bis zum letzten Turner: Im packenden Duell der 2. Bundesliga Süd zwischen dem TSV Monheim und den Gastgebern von Exquisa Oberbayern hatten am Ende die Gäste das Quäntchen Glück auf ihrer Seite - und letztlich auch die vielleicht etwas besseren Nerven.

Der Start am Boden verlief vielversprechend für die Monheimer Jungs mit drei sauberen Übungen. Jedoch musste der Jugendnationalturner Anton Bulka einen Sturz bei der dreifachen Schraube rückwärts hinnehmen. Den Boden konnten die Gäste letztlich mit 5:3 für sich entscheiden. Das nächste Gerät war das eher unbeliebte Pauschenpferd. Doch die Männer aus der Jurastadt behielten die Nerven und zeigten zum ersten Mal in dieser Saison vier durchgeturnte Vorstellungen - sie entschieden damit auch das zweite Gerät für sich mit 9:5 Punkten. Mit weiteren sauber abgelieferten Duellen an den Ringen - TSV-Kapitän Sascha Wilhelm mit zwei Scorepunkten und Filippo Castellaro mit starken fünf Zählern - bauten die Jurastädter ihren Vorsprung zur Halbzeitpause auf 21:12 aus.

TSV Monheim unterliegt im Sprung und am Barren

Den starken Sprüngen der Kuhgefleckten hatten die Monheimer dann aber nichts entgegenzusetzen und es gab den ersten Geräteverlust an diesem Tag mit 3:6 Zählern aus Sicht der Jurastädter. Am Barren schlichen sich grobe Fehler auf Monheimer Seite ein, lediglich Nils Buchter sammelte fünf Scorepunkte für den TSV, alle anderen Duelle gingen an die Oberbayern. So war der Wettkampf nun wieder spannend. Es ging es beim Stand von 24:27 ans Königsgerät, das Reck.

Dort wechselte die Führung nach dem zweiten Duell zu den Exquisas. Mit einer gelungenen Übung durch Filippo Castellaro, der vier Scorepunkte erzielte, eroberten die Monheimer sich die Führung im dritten Duell zurück und Ferrie Blümel sicherte mit einer soliden Leistung ohne grobe Fehler mit einem weiteren Scorepunkt den Sieg.

Nächster Heimwettkampf gegen den TV Bühl

In der Tabelle der 2. Bundesliga Süd geht es weiterhin eng zu. Mit sechs Punkten steht der TSV Monheim hinter StTV Singen auf dem geteilten zweiten Rang neben dem TSV Buttenwiesen, der nicht nur genauso viele Siege auf dem Konto hat wie die Jurastädter, auch die Gerätepunkte fallen mit 35:13 genau gleich aus.

Jetzt gilt es, die übrigen Unsauberkeiten und Fehler in der kommenden Trainingswoche bis zum nächsten Wettkampf gegen den Tabellenletzten, den TV Bühl, in der heimischen Stadthalle abzustellen und sich den nächsten Erfolg zu sichern. Einturnen ist um 17 Uhr und Beginn des Wettkampfes um 18 Uhr. (mit AZ)