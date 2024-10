TSV Monheim im Duell der Jugend

Nicht nur wegen des knappen Ergebnisses im vergangenen Jahr, sondern auch wegen der Kaderkonstellation in dieser Saison sind alle Zeichen auf einen spannenden Wettkampf in der 2. Bundesliga Süd zwischen dem TSV Monheim und Exquisa Oberbayern gerichtet. Das letzte Duell der beiden Teams wurde nur anhand eines groben Fehlers der Landeshauptstädter zugunsten der Monheimer mit 38:33 entschieden.

Besonders hervorzuheben ist, dass es ein Wettkampf zweier Mannschaften mit sehr jungen Turnern sein wird. Der Altersdurchschnitt von Exquisa beträgt 21,8 Jahre. Der TSV stellt einen Kader mit durchschnittlich 22,3 Jahre, wobei Nils Buchter und Jakob Glück die einzigen sind, die ihr 30. Lebensjahr bereits überschritten haben. Die Erfahrung von Glück reicht auch über den TSV Monheim hinaus, da er vor einigen Jahren zum FC Bayern München wechselte und über den nächsten Gegner – Exquisa Oberbayern – seinen Weg zurück in die Jurastadt fand. Nicht nur er kennt die Oberbayern bestens, sondern auch Manuel Neumeier und Julius Mayser, die als langjährige Trainingskollegen die Münchner gut einschätzen können.

Taktik und Teamgeist des TSV Monheim ist gefragt

Damit die Wettkampfpunkte an diesem Wochenende nach Monheim gehen, ist neben der Mannschaftstaktik von Mike Dörner und Roland Grimm wieder der Mannschaftsgeist gefragt. Die beiden Taktiktrainer arbeiten ebenfalls hart daran, eine geschlossene Mannschaft mit den Stärken jedes Einzelnen in der Geothermie Arena in Unterhaching aufzustellen. Zudem gilt es, Fehler aus den vergangenen drei Wettkämpfen nicht zu wiederholen und eine Top-Leistung abzuliefern, um gegen den starken Gegner mit vielen Athleten aus den Stützpunktzentren zu bestehen.